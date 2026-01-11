免費營養午餐成政治競賽？ 王婉諭逆風反對：免錢的，最貴

近日營餐午餐免費議題掀起討論。（示意圖，photo-ac）

台北市長蔣萬安率先拋出國中小營養午餐全面免費政策後，許多縣市紛紛跟進，對此，時代力量黨主席王婉諭逆風表態，堅決反對不排富、無差別的全面免費營養午餐，直言「免錢的，最貴」，她質疑政府全面買單後恐壓低供餐成本、增加食安風險，並反問：「這樣做，真的對孩子比較好嗎？」

蔣萬安6日宣布北市國中小營養午餐全面免費，引發各縣市陸續跟進，對此，王婉諭今日在臉書發文表態反對，直言「免錢的，最貴」，並強調「我堅決反對不排富、無差別的全面免費營養午餐」。

王婉諭指出，一旦由政府全面買單，勢必想方設法壓低成本，加上公務預算難以隨物價與工資即時調整，最終反映在餐盤上的，往往是高度加工、營養失衡的食品，長期食用恐增加肥胖與慢性病風險，且低成本背後更潛藏食安隱憂，她質疑：「這樣做，真的對孩子比較好嗎？」

王婉諭警告，將成本預算壓低，必然形成「廠商撐成本、食安風險升高、重罰與稽查、優質廠商退出」的惡性循環，她舉例，各縣市營養午餐預算差距極大，台北、連江可達80元，新北約60元，高雄、雲林僅50多元，她認為價差缺乏合理的定價依據與規範，感嘆「孩子吃得好不好，竟取決於戶籍所在地」。

王婉諭進一步比較日、韓制度指出，日本根據實際成本與物價調整，訂有明確補助基準，韓國則早在1981年已立法、採公辦公營模式，兼顧營養、食安與在地農業，反觀台灣，則是沒有營養午餐制度，只剩下全額補貼的政治買票，她呼籲，應儘速推動營養午餐法制化，避免讓孩子的健康淪為政治攻防工具，最後喊話地方政府不要再陷入「免費營養午餐」的相互追逐與數字競賽。





