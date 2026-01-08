免費營養午餐排除私校 中市府曝原因

台中市府推動公立國中小營養午餐免費。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市長盧秀燕今日宣布台中市將於115學年度起實施公立國中小營養午餐全面免費，外界與私校家長要求基於公平，台北、桃園市都將私校生納入，台中市府應公私一體，盼連私立國中小及高中職也要納入。對此，台中市政府表示，台中的教育預算支出占比六都最高，排除萬難推動營養午餐政策，目前營養午餐免費以公立國中小為優先，盼議會大力支持。

台中市府指出，包括新建學校與禮堂、全面汰換課桌椅、連續四年外師人數居全國之冠等多項教育政策，所需經費龐大；但為了孩子權益，市府即便財政壓力沉重，也將排除萬難推動營養午餐免費政策，目前以公立國中小為優先。

另有關營養午餐品質，教育局指出，若追加預算獲得議會支持通過，教育局115學年度起將補助各校辦理營養午餐，各校仍須依規與合格團膳廠商或食材供應商簽約，並落實契約管理，確保食材規格、烹調流程及供餐品質符合既有標準。

