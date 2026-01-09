免費營養午餐擴及私校？楊瓊瓔支持 江啟臣有條件認同

國中小營養午餐免費政策成為連鎖效應，台中市衍生出私校遭排除議論，爭取黨內市長提名的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔各有看法。（本報資料照片）

國中小營養午餐免費政策成為連鎖效應，全台各縣市陸續宣布跟進，台中市衍生出私校遭排除議論。爭取國民黨市長提名的立委楊瓊瓔9日認為，免費政策應該擴及私校，希望中央要有統一做法。同樣爭取黨內提名的立法院副院長江啟臣則發文說，未來若財政許可，可再擴大實施。

營養午餐免費議題持續發酵，台中有私校無法受惠，直言慘遭「丟包」。楊瓊瓔表示，教育政策應該是全面性的，照顧孩子也不應該分公立、私立學校或國中、高中，市府決定全面補助公立國中小學生的營養午餐，她認為應擴大實施補助範圍至私立國中小及公私立高中職學生的營養午餐，讓全台中的孩子都能吃得營養，不要輸在起跑點。

楊瓊瓔指出，在教育跟福利上，也希望中央要有統一做法，各縣市都能夠均衡，不要有相對的落差。未來營養午餐的政策思維也要從「免費」升級成「安心」，守住孩子們餐桌上的安全，更讓校園瀰漫著幸福健康的滋味。

江啟臣則在臉書發文表示，目前市府每年約投入14億元補助學生營養午餐，未來免費將再增加16億元經費，針對台中市立小學、公立國中全面實施免費營養午餐，估計將有21.4萬名學生受惠。未來若財政許可，可再擴大實施，讓學生吃得更好、家長負擔更少，顧好下一代。

