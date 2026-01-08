免費營養午餐政策上路前持續溝通 謝國樑廣納家長意見強化制度與食安





基隆市長謝國樑8日與基隆市多位家長會會長座談交流，針對即將上路的公立國中小免費營養午餐政策，持續蒐集家長團體意見，聚焦制度細節、食安把關與家長參與機制。謝國樑強調，政策方向已確立，但在正式全面落實前，市府仍希望透過與家長充分溝通，將配套做得更周延，確保孩子吃得安心、家長放心。

謝國樑指出，市府能夠推動免費營養午餐政策，關鍵在於市政財務體質逐步改善。市府團隊上任以來，透過嚴守財政紀律與穩健理財，已將市府負債自約67億元，降至去年底約40億元，減債幅度達27億元，讓市府有能力將節省下來的財政資源，實際回饋市民、照顧孩子。在高物價時代，免費營養午餐不僅可有效減輕家庭負擔，也能確保每位孩子在校獲得均衡飲食。

在食安與品質把關方面，謝國樑強調，午餐即使免費，對品質的要求只會更高、不會降低。市府未來將成立「免費營養午餐督導小組」，定期召開會議，並邀請家長實際參與監督，從食材來源、供餐流程到菜色設計，全面把關餐食品質與營養安全。

針對家長關心的食安議題，謝國樑表示，引進在地農、漁業食材是正確方向，但前提是必須經過嚴格檢驗與制度化管理。市府將持續強化食材查驗、評鑑與溯源機制，並規劃相關培訓課程，協助家長在參與督導時具備必要的營養與食安專業知識，讓監督更有依據。

在制度面，市府重申「教育回歸教育」的原則，持續推動午餐公辦民營方向，並強調免費政策上路後，對得標廠商的品質要求與履約管理將更加嚴格，不因免費而打折。謝國樑也說明，推動免費營養午餐不會排擠學校基礎建設或其他教育經費，相關配套將同步研議，確保教育資源均衡發展。

此外，市府亦積極展開跨縣市交流合作。謝國樑指出，日前已拜會臺北市長蔣萬安，雙方達成共識，將成立「營養午餐合作交流平台」，由基隆市與臺北市每月定期召開會議，針對營養午餐制度、品質管理與實務經驗進行交流，並規劃於今年9月逐步推動具體合作措施。

謝國樑進一步表示，考量基隆為多雨、多塵城市，過敏體質學童比例相對較高，市府在營養午餐政策推動過程中，將特別加強過敏原辨識、標示、篩檢與相關教育宣導，建立完善防堵機制，降低風險。

謝國樑最後強調，免費營養午餐是其中一項對孩子健康、教育品質與城市未來的長期投資。市府將持續透過家長座談、制度檢討與滾動式調整，讓政策在正式全面落實前更加完善，確保每一分資源都能發揮最大效益。

