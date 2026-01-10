免費營養午餐政策多縣市跟進 卓榮泰：本就是地方自治事項

台北市長蔣萬安日前宣布推出國中小營養午餐免費政策，不少縣市陸續宣布跟進。行政院長卓榮泰今天（10日）前往雲林視察時，也對免費營養午餐議題表態，他強調，營養午餐本來就是地方自治事項。

卓榮泰赴雲林視察，並提出對免費營養午餐政策的看法。（圖／翻攝卓榮泰臉書）

免費營養午餐議題在財政狀況不佳的縣市引發口水戰，多數縣市府咬牙跟進宣布推動。雲林縣長張麗善8日宣布雲林縣跟進推動免費營養午餐。她強調，過去由中央補助的多項支出，如偏鄉學校營養午餐、「3章1Q」、水電費等，如今改由地方自行負擔，縣府增加約2億元以上的財政壓力。

廣告 廣告

卓榮泰10日到雲林元長鄉，並聽取元長鄉公所報告樂活運動館新建計畫簡報，他在致詞時主動提出對免費營養午餐的看法。他表示，台灣已有10個縣市在去年以前實施免費營養午餐，統籌分配稅款增加後，包括雲林在內有8個縣市也將實施免費營養午餐。

卓榮泰指出，中央政府原本每一年度有21億元補助全國各縣市弱勢家庭，另有38億元補助「3章1Q」，這21億元、38億元，隨165億元的統籌分配稅款撥到地方，地方政府就能將地方自治事項做得更好。他說，屬於地方自治該做的營養午餐，地方都做得很好，中央會做其他更大、對外的建設。

行政院長卓榮泰今到雲林縣視察。（圖／翻攝卓榮泰臉書）

卓榮泰強調，「院版」財政收支劃分法讓水平的各縣市分配更公平，院版的財劃法能夠更合理、公平分配。他呼籲今年度中央政府總預算國會趕快付委審查，進入中央地方合作的時代。

延伸閱讀

賴清德稱在野黨「為德不卒」 王鴻薇嗆爆：你無作為才缺德！

在野擬先通過新增預算？ 賴清德嗆「為德不卒」、搬出AIT了

館長因「斬首說」遭起訴嗆他出庭 賴清德冷回：被告才要出庭吧！