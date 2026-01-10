免費營養午餐新北不跟進？劉和然：不能草率承諾

針對全台多數縣市今年陸續推動免費營養午餐政策，地方有嘉義縣市、屏東縣未跟進，六都之中目前僅剩新北市尚未跟進。新北市副市長劉和然今（10）日透過臉書發文強調，雖然46億元經費若一次發放看似皆大歡喜，但他不會為了政治而草率承諾，堅持每一分預算都必須花在刀口上，以確保教育資源能做長遠且穩定的規劃。

新北市副市長劉和然。（圖／中天新聞）

劉和然指出，近日有許多家長相當關心營養午餐議題，他以過去擔任教師及校長的出身背景表示，自己比任何人都重視學生在校是否有吃飽與吃好。然而，新北市擁有32萬名學童，每一分教育預算皆來自家長的血汗錢，身為專業的行政首長，面對高達46億元的預算分配，必須誠實面對選擇的重量，思考除了供餐之外還能為孩子補足什麼。

新北市尚未跟進國中小學營養午餐免費的政策。（圖／資料照）

劉和然進一步分析預算排擠效應，這筆46億元經費若投入特殊教育，幾乎等同新北市一整年的特教預算，可照顧更多慢飛天使；若用於校舍修繕或數位學習，能改善老舊環境並拓展學生視野。他提到，這筆金額與一年約50億元的校舍新建、整建及硬體建設經費其實相去不遠。

對於市政推動的節奏，劉和然形容如同跑馬拉松需注重配速，政治雖可像一時的煙火，但市政必須是長遠的耕耘。他在臉書貼文中重申，承諾將預算精準使用，在確保弱勢孩童溫飽的同時，也要讓教育資源真正陪著孩子走得更遠，強調新北學童值得更好的教育品質，而不僅僅是免費的午餐。

