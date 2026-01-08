免費營養午餐有人不甘願？他指蔣萬安突襲快又準：2個「總統級市長」很尷尬

2026地方大選將至，台北市長蔣萬安6日出台3項重大政策，除推動教育改革三箭、升級敬老卡外，國中小營養午餐將全面免費，引發民進黨議員質疑「財源從哪來」，但隨後基隆、台中，及綠營執政的高雄等縣市，也先後宣布公立國中小營養午餐免費。對此，媒體人羅友志今（7）日在臉書表示，一覺醒來，百萬孩子都有「免費」營養午餐可以吃了；他形容，蔣萬安這次突襲，讓許多首長尷尬到不行。

蔣萬安宣布國中小學的營養午餐全面免費，表示能讓父母每年省下上萬元的支出，但據《中央社》報導，民進黨台北市議員簡舒培表示對免費營養午餐樂觀其成，但也質疑今年預算編列相關預算，此時宣布顯得過於臨時、草率。民眾黨台北市議員黃瀞瑩同樣表示支持，但建議應考慮排富；但國民黨北市議員詹為元則認為，支持免費營養午餐政策，但排富可能導致孩子被標籤化。針對經費，台北市教育局長說明，政策初估需約20億餘元，將採追加預算方式編列。

桃園首推免費政策 羅友志： 蔣萬安精準打擊

「蔣萬安突襲的又快又準，逼得其他縣市長只好跟進！」羅友志指出，事實上，第一個做營養午餐免費的是桃園市長張善政，當時的推手是副市長蘇俊賓，剛上任做了，只是沒有人特別注意；而在蔣萬安後，第一個跟進的嗅覺敏銳的基隆市長謝國樑，快到像是和蔣萬安「說好的」，接下來的縣市就像是打牌梭哈一樣，跟不跟成了難題，而台中市長盧秀燕在立委三催四請下，「媽媽市長」終於點頭了。

羅友志指出，這本來是好事，但接下來的神操作「我不是跟蔣萬安」、「蔣萬安不用籌錢，我要籌錢喔」就讓人有點噁心了，心不甘情不願的模樣受傷最重；但更不甘願的則是新北市長侯友宜，很猶豫、很掙扎，父子騎驢窘境，最為不堪，藍營兩個「總統級的市長」，全部被免費營養午餐這個「照妖鏡」逼得尷尬的不得了；反觀高雄市長陳其邁相對乾脆，跟進再加碼陪吃飯的導師加1.5倍工資，「梭哈再梭哈，破壞力十足！」

