免費營養午餐有望+1 張嘉郡：當選雲林縣長優先推動

爭取國民黨提名參選雲林縣長的立委張嘉郡今（8）日表示，若順利當選縣長，將把全縣國中小學童營養午餐免費列為最優先施政項目。她強調此舉能減輕家長負擔並照顧學童健康，但目前受限於中央財政劃分爭議，地方財源受阻，導致相關福利政策暫時難以推行。

張嘉郡指出，包括台北、台中及高雄等都會區縣市，近期已陸續宣布推動國中小營養午餐免費政策。她認為，落實此政策不僅能實質減輕家庭經濟壓力，更能確保孩子獲得均衡營養，進而為國家未來奠定基礎，這將是家長、學童與政府三贏的局面，因此她堅持未來執政必須優先推動。

台灣有多個縣市陸續宣布國中小學營養午餐免費。（圖／資料照）

針對目前政策推動的困境，張嘉郡提到新版《財劃法》雖經立法院通過，卻遭行政院採取不副署、不公告且不執行的態度擱置。此外，主計處近期不合理調高雲林縣的財力評等，導致縣府必須額外負擔15億元的自籌款，嚴重衝擊地方財政調度，造成已規劃的政策受到排擠。

張嘉郡進一步說明，中央接連透過《財劃法》的抵制以及財政評等調高，變相剝奪了財政困難縣市的發展機會，加劇城鄉差距。她承諾將致力協調中央與地方關係，要求中央落實新版《財劃法》以強健雲林財政體質，讓中央與地方都能雙贏，進而有能力執行免費午餐政策。

面對國內少子化危機與日益嚴峻的通膨壓力，張嘉郡認為政府若無法有效減輕家庭負擔，將直接影響下一代的教育品質與未來發展。她重申，為了與家長共同守護孩子的健康，推動國中小營養午餐免費絕對是勢在必行的施政目標，絕不能因財政困難而犧牲孩子的權益。

