免費營養午餐淪軍備競賽 郭昱晴憂品質降出現「裹粉肉塊」 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

立法院教育及文化委員會今（19）日進行學校營養午餐及校事會議修法專報，立委郭昱晴表示，在缺乏中央統一財務支持下，目前全國20個縣市已全面推出免費營養午餐，恐形成地方間「軍備競賽」，長期下來可能排擠教育預算，進而影響學童供餐品質。

郭昱晴指出，台北市等財政資源相對充裕的縣市尚能支撐，但對多數財政結構較弱的縣市而言，壓力已全面浮現。她強調，再窮不能窮教育、再苦不能苦孩子，不應因經費壓力而影響營養品質。

廣告 廣告

郭昱晴也援引日本經驗說明，日本學校午餐的設施、設備與營運費由學校負擔，其餘則由家長負擔。部分家長擔心，當餐費被固定，但物價與人力成本持續上升，孩子的午餐是否可能出現份量縮水或品質下降，例如「裹粉肉塊」等問題。

教育部長鄭英耀回應表示，營養午餐營養師與相關人力，過去中央針對偏鄉或小規模學校已有整體協助；在專法訂定前，已有10個縣市實施免費午餐，這屬於地方自治權限。

另外，在「校事會議」制度方面，郭昱晴指出，她於去年5月28日即率先提出質詢，辦公室至今已收到近200件相關陳情。她肯定教育部此次修正方向，包括刪除匿名檢舉機制，以及明定教師陳述意見權，強化程序正義。

郭昱晴轉述民間團體建議，教育部應研擬「校園事件受理分流檢核表」，避免小案大辦，例如親師溝通誤解、對教學風格的主觀不滿、教學不力的認定標準等，均應建立明確判斷依據，並同步建構「查無不法教師名譽回復制度」。

鄭英耀表示，相關說明會預計於隔日舉行，教育部亦希望避免小案大辦，校事會議應聚焦於涉及解聘等重大案件，並將持續與地方政府溝通。至於教師名譽回復制度，已列為內部重點討論事項，後續仍須進行法律研議及跨部會協調與修法作業。

照片來源：郭昱晴辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

結合糖鐵文化與科技體驗 陳亭妃規劃新營糖廠成親子互動基地

轟藍白卡高雄近73億新興預算 林智鴻偕青年選將公布「高雄受害清單」

【文章轉載請註明出處】