免費營養午餐熱議 蘇巧慧：入主市府立刻推動還要品質提升
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／新北報導
新北國中小營養午餐全面免費政策遭擱置，引發議會民進黨團強烈抨擊。面對市府的不作為，立委蘇巧慧明確承諾，若未來有機會入主市府，她將立刻推動營養午餐全面免費，且不只免費，更要提升餐點品質讓學童吃得更好。隨台北市於2026年1月正式實施，全台落實此福利的縣市已達12個，蘇巧慧重申，新北不做就讓她來做，絕不能讓新北孩子在北北桃3地共同圈中淪為福利後段班。
這場預算攻防戰在議會大會全面引爆，民進黨議員廖宜琨代表黨團提出臨時動議，要求市府正視這項關乎城市競爭力的投資。議員李余典、陳乃瑜與鄭宇恩隨即拋出數據，指出2025年10月市府預估僅需38億，現在卻改口要46億，半年暴增8億，痛批市長是在亂喊價，並透過坐地起價拉高門檻恐嚇市民。李余典進一步強調，午餐是孩子在校內唯一可控的一餐，品質直接影響學習表現，公部門有責任提供最高品質的照顧。
針對市府喊窮的藉口，民進黨團拆解財政現況指出，新北市2024年超徵稅額高達124億，預算配置應考量優先順序，質疑市長是有錢也不做。議員林銘仁則站在教育前線明確主張，午餐免費應以「教育優先，一起照顧孩子的未來」；議員陳啟能、翁震州與李倩萍也共同指出，再窮也不能窮孩子，這絕不能成為推託與行政怠惰的藉口，更不應引發家長強烈的相對剝奪感。
民進黨團在正式提案中明確點出，這項政策的核心價值在於「有效消除弱勢學生的校內標籤化」，建議市府應透過「預算整合」或「分階段實施」逐步達成目標，落實教育平權並減輕家庭在通膨環境下的生活負擔。提案強調，市府必須正視北北桃3地共同圈中日益嚴重的福利落差感，讓福利看得到也吃得到，強調新北財政絕對足以支應，關鍵在於首長的執行意志而非預算不足。
蘇巧慧表示，營養午餐全面免費是首長重視教育的指標，未來若能帶領市府團隊，她將與議會黨團緊密合作推動此項願景。她強調，台北市財源充足，新北更要靠精準執行力與決心，透過專業品質監控與資源整合，讓孩子在北北桃3地共同圈中享有平等對待。
蘇巧慧最後重申，守護新北學童的成長與健康不應有城市之別，她承諾未來會從減輕家庭負擔開始，讓新北學童吃得安心、吃得營養，真正跟上全台的福利腳步。這不只是為了現在的家長減壓，更是為了新北下一代的競爭力做長遠投資，絕不容許市長以預算數字作為拒絕進步的擋箭牌。
照片來源：蘇巧慧臉書翻攝
