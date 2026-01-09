免費營養午餐的接力賽：從蔣萬安開球，到學生用舌頭投票
[FTNN新聞網]文／杜聖聰（銘傳大學廣播電視學系系主任）
台北市長蔣萬安先開了第一槍：宣布自115學年度起，公私立國中小營養午餐全面免費，全面涵蓋國小、國中，卻不包括高中職。這個訊息一丟出去，像在社群湖面丟了一顆石子，漣漪不是慢慢擴散，而是直接變成「多城同步震動」：台中市長盧秀燕很快表態公立國中小跟進，高雄市長陳其邁從「使用者付費」急轉彎到公立國中小免費，新竹市長高虹安則採取「國中小免費＋單價拉高、食材升級」的路線。短短幾天，政策從單點宣示變成跨縣市的福利接力賽，家長的情緒也被媒體迅速翻譯成一句話：「台北都免費了，我們為什麼還要繳？」
■政策接力：誰敢當那個「不跟」的人？
從政策內容看，這一波主戰場幾乎都鎖定國小、國中：蔣萬安的北市版本，強調「有溫度政府」與減輕家長負擔，以每餐約六十多元到近七十元的水準，估算每年要多編二十多億元，由市庫自行消化；高中職暫未納入。盧秀燕在台中宣示的，是「公立國中小免費」，約二十一萬多名學生受惠，每年增加支出二十幾億元，同樣不碰私校與高中職。陳其邁在高雄原本高舉「使用者付費」，強調財政紀律與制度考量，卻在輿論壓力下轉向宣布「公立國中小免費」，一年約多十八億元，高中職維持原狀。高虹安在新竹則一口氣把國小單價從四十元拉到六十元、國中從四十五元拉到六十五元，再加上全額補助與強調國產安心食材，鎖定的同樣是市內國中小。
從傳播角度看，這是一場典型的「議程設定＋道德框架」：首都拋出高度具象、情緒化的政策，媒體迅速重複「家長一年可省多少」「幾萬人受惠」的數字，搭配市長與學童共食畫面，建構出「誰挺孩子、誰落後」的比較劇場。接下來登場的，不是冷靜的財政與制度討論，而是誰敢當那個公開說「不跟」的人：當「免費」被等同於「照顧」，任何遲疑都很容易被解讀成不愛孩子。
■學生想吃的，和大人說的不一樣
如果把鏡頭從市長簡報拉回教室，會看到完全不同的評分標準。學生其實早就用嘴巴投過票了。大人爭論的是「要不要全面免費」，學生在意的則是：「這餐好不好吃？」、「青菜會不會黃掉？」、「炸物會不會回潮？」、「我到底要不要把這個制度便當吃完？」真正決定政策成敗的關鍵，不在記者會看板，而在教室裡、廚餘桶旁，以及一張張外送訂單上。
從學生視角看，「午餐好不好」的標準非常具體，甚至帶著殘酷的誠實。
第一，好不好吃、吃不吃得慣。
菜單如果只強調熱量與營養素，忽略世代口味與口感偏好，結果常是「看起來很健康、吃起來很委屈」。中央廚房或大型團膳煮好後一路保溫配送，學生打開飯盒時，青菜已經變黃變軟、出水，湯汁混成一灘；原本應該酥脆的炸雞塊、魚排，在保溫箱裡悶成油膩而軟的「卡路里塊」，視覺跟口感都在出餐之前就輸了一大截。學生不是不懂健康，而是不願每天用「口感受苦」來證明自己很乖。
第二，有沒有選擇感。
這一代青少年早就被外送平台訓練出「我自己點的」飲食心理：吃什麼、幾點送、跟誰揪團，都帶著決策感與社交感。相較之下，多數營養午餐菜單由營養師與廠商決定，學生頂多在學期前收到一張行事曆式菜單。對他們而言，「免費」未必比「可以選」更有吸引力，尤其當外送一個便當或一杯手搖成為同儕關係的一部分時，制度配給的飯盒自然就退到次要位置。
第三，吃不吃得上得了台面。
班級文化裡流行的是炸雞、漢堡、咖啡廳早午餐照和手搖飲自拍，拿著學校便當在某些同儕語境下，容易被視為「最低標配」。這種微妙的同儕壓力，不會出現在市長政績簡報裡，卻持續影響學生願不願意吃完那一餐、要不要改用外送替代。從傳播觀點看，學生其實活在一個高度視覺化、社群化的飲食場景裡，學校午餐若無法在這個場景裡找到自己的位置，政策再怎麼溫暖，恐怕也很難真正被「吃」進日常。
■中央廚房、菜單與「路上就輸掉的菜」
營養午餐不是一張支票就能印出來的公共服務，它牽動的是一整條供應鏈：中央廚房與校內廚房的產能設計、食材採購與溯源、廚工人力與訓練、配送路線、到校分裝動線、以及菜單更新頻率與分量彈性。許多縣市仰賴中央廚房或大型團膳，從煮好那一刻開始，飯盒就在與時間賽跑。運送過程越長，菜色就越難保持。青菜被悶在高溫保溫箱裡，很容易變色、變味；炸物若一週安排太多次，在健康批評之外，也在口感上付出折扣。
菜單設計若只從營養師與預算端出發，最後常變成「行政滿意」的產品：看起來均衡、實際上缺乏亮點。學生記得住的，往往是那幾道每次一出現就被掃光的拿手菜，而不是營養素表上的比例。
真正需要的是讓學生有參與菜單的機會：不只是形式上的問卷，而是實際評分、共創甚至試菜，讓「好不好吃」與「會不會被吃完」成為制度設計的核心指標，而不是附註。
■廚餘桶與焚化爐：免費之後，誰在替浪費買單？
廚餘桶，比任何民調都誠實。
當前各地學校的營養午餐廚餘比例本來就不低，蔬菜與主食是最大宗；若在菜單與分量不調整的情況下增加供餐人數，免費只會放大原有的浪費結構。學生沒付錢，家長看不見每日單價，政治人物拿到的是漂亮的受惠人數，真正被加重工作量的，是每天要收、搬、清運廚餘的學校現場與環保體系。
更關鍵的是，廚餘不只是「倒掉」而已。它要被集中、被運走，最後不是進焚化爐增加燃燒成本，就是試圖納入堆肥和餵養系統，過程中牽涉異味、病媒與社區反彈。先前台中就因校園廚餘處理與公部門承辦角色引發爭議，讓市府在標榜照顧孩子的同時，也得面對「廚餘怎麼辦」的回力鏢。當「受惠人數」變漂亮，而「廚餘重量」也同步變漂亮，這不是成功，而是把問題換一個地方堆積。
■使用者付費，不是冷血，而是讓制度有退路
在這一波你追我趕的免費潮中，「使用者付費」幾乎被當成政治禁語。誰提，就像與孩子的午餐作對。但從制度壽命與治理彈性看，適度的使用者付費其實是讓系統可以呼吸的安全閥：它讓政府有空間做差別補助，把更多資源投向真正有困難的家庭、偏鄉與特殊需求學校，同時也讓浪費不至於完全「無感」。一個完全與價格切斷連結的制度，很容易讓所有參與者都只看到福利的一面，而忽略成本與後果。
問題不在「能不能免費」，而在「有沒有退路」。當北市、台中、高雄、新竹一一宣示國中小免費，每年分別多扛十幾到二十幾億元的固定支出，若景氣好、稅收穩，或許還撐得住；一旦財政吃緊，最先被檢討的就會是這種看得見、又容易被說成「好像在浪費」的支出。屆時從全面免費退回部分付費，政治成本只會比現在公開討論「需不需要保留一定程度使用者付費」更高，學生與家長也會再次成為制度調整的承受者。
真正從學生出發的問題，其實不是單純的「贊成或反對免費」，而是：有沒有辦法讓那一盒飯菜更接近他們願意選擇的食物，而不是被迫接受的制度；有沒有辦法讓廚餘桶的重量變輕，而不是在焚化爐前多一筆帳；有沒有辦法讓這套政策撐過不只一任市長，而不會變成又一個「當年喊得多大聲、後來收得多難看」的政治故事。當學生的舌頭、廚餘桶的重量和預算書上的數字能被放在同一個畫面裡思考，才稱得上是認真對待「營養午餐免費」這四個字，而不只是把它當成一場漂亮的傳播秀。
