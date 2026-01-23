免費營養午餐納入高中職及私立國中小 ？ 市府：需增9億元

中市議會教育文化委員會要求營養午餐納入公私立高中職及私立國中小，市府教局估算需再增加9億元經費。（圖：中市府檔案照片）

台中市長盧秀燕宣布115學年度起，公立國中小營養午餐免費，約需30億元，市議會教育文化委員會今天（23日）開會，藍綠白都有人建議，希望擴及私立國中小及公私立高中職，委員會決議通過。教育局則表示，若納入私立國中小，約需增加3億元，納入高中職還要多9億多元，共需42億多元。

台中市議會教育文化委員會開會，多名議員提案建議學校營養午餐免費，公私立國中小與高中職都納入，委員會全體成員也加入連署，此外，部分議員提案，學校午餐免費可以依家庭所得進行分級，並納入私立學校。召集人李中說，現在是12年國教，高中職階段也算義務教育，且部分學校是完全中學，同一所學校國中小有補助，高中卻沒有，站在國民教育立場，應該全部補助，有人說私立學校學生家庭優渥，但高中職是考試入學，部分學生考量職業類別只能選擇私校，未必有錢。

對此，教育局長蔣偉民說，現行的公立國中小補助方案，約需補助21.5萬人，若納入私立國中小，增加2.5萬人，以每餐50到60元計算，要增加3億元；納入公私立高中職，再增加7萬餘人，以每餐65元計算，要編列9億餘元預算；分級部分，計算家戶所得較為繁複，目前沒有縣市施行。蔣偉民表示，考量經費龐大，建議讓市府研議辦理。

民進黨議員王立任認為，提案分3個方向，第一是納入私立國中小，第二是納入公私立高中職，第三是是否採取分級補助。教委會召集人議員李中表示，以數字區分，學校午餐免費有3種方案，確定實施的公立國中小30億元，以及議員提案的公私立國中小33億元、公私立國中小高中職42億元；在國民義務教育精神下，委員會希望市府以42億元為第一優先考量，本案照案通過，請教育局以擴及高中職第一案優先去跟市長報告爭取。（寇世菁報導）