免費營養午餐被說「炫富」！蔣萬安：是責任

台北市長蔣萬安日前推出營養午餐免費政策，包括台中、高雄等地也陸續跟進，不過台南市長黃偉哲坦言承受極大壓力，並指新版《財劃法》分配不均，財政優渥的台北市根本是在炫富，對此蔣萬安回應，這不是炫富，是責任。

蔣萬安回應黃偉哲「炫富」說，指營養午餐政策是責任（攝自中天新聞）

黃偉哲昨（8日）受訪時表示，如果要全面推動營養午餐免費政策，勢必會造成地方政府財務極大壓力，以台南市目前約有14萬名國中小學生，全年經費約14億元，對財政資源有限的南部縣市而言，這是一項相當沉重的負擔。

黃偉哲並指新版《財劃法》，對南部縣市明顯不公平。以統籌分配稅款為例，台北市增加463億元，台南僅增加186億元，這些富有的，財政等級高的，收入狀況好的縣市，難道一定用這種方式來炫富嗎？

對此蔣萬安表示，台北市雖然是都會區，大家都只看到高所得，但台北同樣也是全國物價、生活成本最高的城市，光鮮亮麗的背後其實是家長們精打細算的日常，我常說投資在我們的下一代，就是投資台灣的未來，所以這不是炫富，這是責任。

台南市長黃偉哲對於是否台南市實施國中小營養午餐免費政策表示仍須評估財政狀況（圖／中天新聞）

至於行政院長卓榮泰表示現行財劃法削弱了中央財政，中央政府今年預計舉債新台幣3000億元，無力協助地方的情況，蔣萬安則認為中央和地方應該是夥伴關係，所以地方政府的意見，中央政府應該要聽進去。

