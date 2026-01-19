免費營養午餐近15年 花蓮縣府規劃115年擴大對象辦理 63

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

近日免費學校午餐議題引發熱議，全台各縣市政府陸續宣布加入「國中小免費營養午餐」行列，對此，花蓮縣政府今（19）日表示，推動學校午餐免費已近15年，花蓮縣府也在今年度規劃將實施對象擴大至全縣公私立高中職及私立國中小學，落實讓每位學生都能平等享受營養均衡餐食之初衷，自99學年度迄今15年始終堅持照顧學生健康，減輕家長經濟負擔，讓學生在校園中獲得全面的營養支持。

「115年度起更率全國之先，規劃擴大全縣公私立高中職及私立國中小免費午餐方案，為全縣學生健康營養把關。」花蓮縣長徐榛蔚表示，守護學生的健康一直是花蓮縣政府首要關切目標，為了讓孩子吃得營養又均衡，縣府透過不斷地檢討改進，於113學年度起推出學校午餐優化措施。

徐榛蔚舉例，例如週週喝豆奶、每週供應2次有機蔬菜、每學期供應2個月有機米、在地蔬菜使用率超過6成、供應大塊狀肉品、增加湯品食材量與提高生鮮水產品供應頻率等。

花蓮教育處長翁書敏也表示，為因應此一政策施行，已邀集公私立高中職與私立國中小研商執行方向，預計本年度預算審議通過後實施，希望在兼顧營養與安全的原則下，確保學生都能享受到實質餐食協助。

花蓮縣府強調，將持續努力全面提升校園午餐品質，期盼藉由縣府、廠商、學校3方攜手合作，共同創造優質的學校午餐環境，為本縣高中以下學生帶來更健康、更安全的用餐體驗。

照片來源：花蓮縣府

