免費營養午餐需46億 新北教育局：佔業務經費1/4須審慎評估

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市教育局長張明文今（9）日針對營養午餐議題說明，若推動全面免費政策，每年需固定支出約46億元。張明文強調，營養午餐屬於社福型政策，新北學生人數全國最多，在有限資源下必須審慎衡量財政承擔能力，確保教育發展穩定。

教育局指出，目前新北國中小營養午餐每餐經費約70至75元，其中家長負擔55至60元，全市學生約32.2萬人。若全面採行免費午餐並維持品質，每年46億元的經費屬於「經常性支出」。以教育局年度預算755億元來看，扣除502.38億元人事費與51.55億元資本門支出後，業務推動經費僅剩約200億元，新增午餐費後佔比將高達4分之1；這筆高昂支出恐直接影響校園硬體建設。

教育局目前每年投入51.55億元，用於新設校及校舍整建、老舊廁所整修、智慧教室、班班有冷氣及課桌椅更新等工程。這些項目皆攸關校園安全與學生學習環境，若未審慎盤點財源，勢必對既有建設投資形成排擠效果。

此外，特殊教育預算也是不容排擠的核心項目。新北每年投入約45至47億元，包含特教教師與助理員人事費、無障礙空間及輔具建置等，確保特殊需求學生能穩定就學。教育局強調，在財政紀律原則下，相關福利經費不能動用既有教育預算，以免影響特殊學生照顧與既定政策。

至於現有資源分配，教育局每年已投入13.5億元優先全額補助弱勢學生午餐，並透過「美熱地計畫」提升自立供餐率至近6成。未來將持續盤點財源，在不影響校園建設、教學支持及學生照顧等運作的前提下，以精打細算、量力而為的原則審慎評估。

照片來源：新北市政府教育局提供

