免費營養午餐 六都只剩新北未跟進 國民黨團：思考彈性補助方式

新北市議會。 圖：資料照

[Newtalk新聞] 自從台北市長宣布公私立國中小午餐全面免費後，其他縣市也跟進，目前六都只剩新北市未跟進。新北市擔心全面跟進恐造成長期教育財政結構與排擠效應。對此，新北市議會國民黨團今（9）日表示，新北市府不躁進、審慎評估財政是務實治理態度，市府也可以思考有別於其他縣市彈性補助方案，並呼籲外界勿用縣市間競賽或政治操作觀點，簡化複雜公共政策討論。

侯友宜今日表示，如果營養午餐全面免費，預估大概要編列46億元，而這等於吃掉一年的特教經費，也跟新北的校舍的新改建，以及硬體建設的經費相差無幾，尤其占了業務費的四分之一。在這種狀況下一定會排幾其他項目，所以必須做好盤整，還有詳細的規劃。

黨團書記長王威元與副書記長蔡建棠指出，民進黨市長參選人蘇巧慧喊出「當選就推動免費政策」，卻忽略關鍵在於地方財政是否具備足夠承擔能力。尤其在立法院審議《財劃法》時，蘇巧慧與民進黨選擇反對，如今卻又要求地方政府大幅增加支出，這種「先抽走財源、再要求加碼支出」的矛盾立場，不僅不負責任，也經不起檢驗。

他們進一步表示，市府已將「營養午餐採用有機蔬菜的價差補貼政策」擴及私立學校，而目前各校營養午餐團膳得標廠商的價格本就存在差異，若貿然推動齊頭式補助，恐將引發補助金額不一、制度公平性不足等爭議。

副書記長黃心華與游輝宂表示，現階段尚不具備推動全面免費的條件，短期內可考慮維持既有收費制度，並透過「外加補貼」的方式，將資源實際投入於食材升級、營養把關與品質管理，而非僅止於形式上的「免費」口號。

他們也指出，面對少子化所衍生的國安風險與社會結構問題，政府更應將有限資源精準用在孩子身上。無論未來是否實施中小學營養午餐全面免費，只要政策能真正回應學童的健康與營養需求，都是具備長遠效益的重要公共投資。

