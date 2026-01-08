免費營養午餐 台中高雄跟進

台中市長盧秀燕昨天宣布跟進台北實施中小學生免費營養午餐政策，高雄市長陳其邁、雲林縣長張麗善、新竹市長高虹安隨後也宣布推動。地方必須籌措財源推動政策，呼籲中央協助。記者黃仲裕／攝影

台北市長蔣萬安六日登高一呼推動免費營養午餐，許多縣市跟進。基隆市前天率先響應，台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁昨天先後跟進，雲林縣長張麗善、新竹市長高虹安昨晚也宣布，將籌措財源推動。對於地方呼籲中央協助，行政院發言人李慧芝說，現行財劃法大幅削弱中央財政，中央政府今年度將舉債三千億元，無餘裕協助地方。

17縣市推行 新北、台南待評估

桃園市等九縣市已相繼實施免費營養午餐，台東縣預計二月廿三日、苗栗縣八月卅一日起實施，連同近日宣布的台北、台中、高雄等，全國將有十七縣市學生有免費營養午餐。桃園市長張善政二○二三年二月率先推動相關政策，他昨說，「終於，大家都往同一個方向走了」。

六都僅剩新北、台南未跟進。新北市長侯友宜說，新北投入全國最高教育預算四十六億，今年要讓學生喝免費鮮奶；免費午餐部分會盤點財政，是否編入明年預算會適時調整。

台南市長黃偉哲先是砲轟新版財劃法造成「北富南窮」，北市能推動免費鮮奶、免費午餐，亂花統籌分配稅款，中南部卻發愁修路的錢在哪？蔣萬安可以揮霍，但台南市不可以。但他說，高雄市已宣布實施，確實對台南形成壓力，先完整評估財政承受度，新學年度前會有政策決定。

教育趨勢 盧秀燕籌措經費推動

盧秀燕昨天上午臨時新增訪問行程，她表示，新學年度起，台中市公立國中小實施免費午餐，預計廿一點四萬人受惠；過去只補助弱勢生，但時代進步，免費午餐應視為整體教育政策，預計一年支出廿五億至卅億元，三月將向議會追加預算。盧秀燕說，六都中桃園市率先實施，台北市也實施，說明這是教育趨勢，財政辛苦，但台中孩子不能輸在起跑線上，才下定決心籌措經費推動。中市議員近年曾多次爭取免費午餐，盧市府多以財政困難未實施。

陳其邁跟進：教育投資不能省

陳其邁昨宣布，公立國中小新學年度起營養午餐免費，預估每年增加十八億元，確保學生營養均衡，教育的投資不能省，不論家庭經濟條件，每個孩子都應該獲得好的照顧。不過，台中、高雄的免費營養午餐政策僅及於公立學校。

張麗善原表示財政困難，難實施免費午餐；但昨天傍晚時緊急召集主管會議後改口，營養午餐應是全國一致政策，為了雲林人尊嚴，「不惜舉債也要照顧雲林囝仔」。新竹市府已補助國中小營養午餐約七到八成，原本不跟進，昨晚也改口「將籌措財源推動」。

基隆市長謝國樑前天跟進後，被綠營質疑政策買票，他說，「我們做到前市府沒有做到的」。

