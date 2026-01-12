「免費營養午餐」恐致3後果！她逆風轟蔣萬安：堅決反對無差別全免

政治中心／黃韻璇報導

台北市長蔣萬安率先宣布國中小營養午餐全面免費，各縣市陸續跟進，包含基隆市、台中市、高雄市、台南市等，都宣布跟進國中小營養午餐「全面免費」。時代力量黨主席王婉諭表態「我堅決反對不排富、無差別的全面免費營養午餐」，強調「免錢的，最貴」，認為免費營養午餐壓低成本，最終恐陷入「價格更死、品質更差、無人接單」的窘境。

目前已經實施營養午餐免費的縣市有桃園市、新竹縣、彰化縣、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、金門縣、澎湖縣；此波宣布將於115學年度（今年9月）開始實施的則包含台北市、台中市、台南市、高雄市、基隆市、新竹市、苗栗縣、雲林縣；至於新北市、屏東縣、嘉義縣、嘉義市則尚未跟進。

針對營養午餐免費政策，王婉諭發文，堅決反對不排富、無差別的全面免費營養午餐，因為失去彈性調整空間的全額買單，只會鎖死供餐成本，省了孩子的營養，犧牲了孩子的健康。她大嘆，過去台灣已有許多縣市提供免費營養午餐，造成供餐品質下降、廚餘暴增的惡例。沒想到，上週台北市長蔣萬安喊出「營養午餐全面免費」，迫使基隆、台中、高雄、台南等縣市紛紛被迫跟進。

蔣萬安在市政會議裁示，今年起台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費。（圖／北市府提供）

王婉諭表示，低成本背後，就是無止盡的食安風險。「這樣把價格壓到極限的制度，必然會走到的惡性循環：預算被壓低 → 廠商只能撐成本 → 食安風險升高 → 重罰與稽查 → 優質廠商退出」，最終陷入「價格更死、品質更差、無人接單」的死胡同。

王婉諭分享日本、韓國對於營養午餐的政策，點出台灣真正的問題是，沒有營養午餐制度，只剩下全額補貼的政治買票。現行營養午餐的規範散落在十多個法規裡，沒有統一標準、沒有合理定價邏輯，結果就是讓政治人物用「免費」來博掌聲，卻把風險全部留給孩子。

王婉諭也強調，「當然，經濟有困難的家庭，當然應該全額補貼餐費」，但她坦言，多數台灣孩子面對的問題，不是家長付不起餐費，而是吃的不安全、不均衡、不健康。怒轟蔣萬在選舉年拋出票政策，迫使其他縣市紛紛跟進，不是在解決學童的問題，只是在解決選票的問題。

王婉諭認為，營養午餐法制化才是解決問題的根本。（圖／資料照）

王婉諭喊話，要解決這些亂象，最該做的一件事，就是儘速做到營養午餐的法制化，孩子吃得健康，不該淪為政治的攻防工具。她分享，過去她曾在立法院提出《學校飲食教育法》草案，主張將營養基準、計價方式與人力配置通通法制化，這一屆的國會中，各黨派幾乎都有提出自己的版本，卻因為「錢」的因素遲遲無法推進。

最後王婉諭呼籲朝野，正視孩子餐盤裡的危機，儘速通過這項遲到多年的專法，同時，她也向地方政府喊話，不要再陷入「免費營養午餐」的相互追逐與數字競賽。「讓孩子不只吃得健康，還能從中認識這片土地生長出的食材，才是我們該努力的方向」。

