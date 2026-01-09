「免費營養午餐」掀2026選戰大屠殺 周玉蔻警告綠營：小心蔣萬安直攻2028

台北市長蔣萬安先前宣布國中小營養午餐免費政策，基隆、台中、高雄、新竹等縣市也紛紛跟進，然而，台南市長黃偉哲表示，需審慎評估財政狀況，他也批評新版財劃法分配不公，認為台北市根本是在「炫富」。對此，媒體人周玉蔻示警民進黨，營養午餐免費政策將大屠殺2026，民進黨人再繼續哀號怨婦下去，小心蔣萬安2026大贏後，直接攻選2028。

周玉蔻7日曾在臉書發文表示，雖然她瞧不起蔣萬安，但蔣萬安宣布的台北市營養午餐全免費政策很厲害。周玉蔻奉勸民進黨政治人物，所有縣巿長候選人從善如流跟進，營養午餐全免費，加碼保證熱食、美味、營養均衡，「千萬別爭論台北市分配款多到不知道怎麼花這種老百姓懶得理你的廢話」。

周玉蔻今（9）日再度發文指出，有自卑感的政治人物才喜歡一天到晚掉書袋，什麼財政紀律、預算排擠等，「就你們高尚？你們有學問嗎？」

「少唬人了！政治是管理眾人之事，眾人之事就是營養午餐、普發現金、優惠貸款、弱勢照顧。」周玉蔻強調，2026營養午餐免費政策大屠殺，民進黨人再繼續哀號怨婦下去，小心蔣萬安2026大贏後，直接攻選2028，「不要說我沒提醒你們」。

