免費營養午餐 邀家長監督

針對即將上路的公立國中小免費營養午餐政策，市長謝國樑八日與多位家長會長交流廣納意見。（基隆市政府提供）

記者楊耀華∕基隆報導

針對即將上路的公立國中小免費營養午餐政策，基隆市長謝國樑八日與多位家長會長座談交流廣納意見，其中聚焦制度細節、食安把關與家長參與機制；謝國樑強調政策方向已確立，但在正式全面落實前仍希望透過與家長充分溝通，將配套做得更周延，確保孩子吃得安心、家長放心。

謝國樑指出，市府能夠推動免費營養午餐政策，關鍵在於市政財務體質逐步改善，市府團隊上任以來，透過嚴守財政紀律與穩健理財，已將市府負債自約六十七億元，降至去年底約四十億元，減債幅度達二十七億元，讓市府有能力將節省下來的財政資源，實際回饋市民、照顧孩子，在高物價時代，免費營養午餐不僅可有效減輕家庭負擔，也能確保每位孩子在校獲得均衡飲食。

廣告 廣告

在食安與品質把關方面，謝國樑強調，午餐即使免費，對品質的要求只會更高、不會降低，未來將成立「免費營養午餐督導小組」定期召開會議，並邀請家長實際參與監督，從食材來源、供餐流程到菜色設計，全面把關餐食品質與營養安全，市府將持續強化食材查驗、評鑑與溯源機制，並規劃相關培訓課程，協助家長在參與督導時具備必要的營養與食安專業知識，讓監督更有依據。

在制度面，市府重申「教育回歸教育」的原則，持續推動午餐公辦民營方向，並強調免費政策上路後，對得標廠商的品質要求與履約管理將更加嚴格，不因免費而打折，謝國樑說明推動免費營養午餐不會排擠學校基礎建設或其他教育經費，相關配套將同步研議，確保教育資源均衡發展。