免費營養午餐「配套」得做足！ 團膳業者：訂定調價機制

隨著各縣市陸續推動「免費營養午餐」政策。（圖／東森新聞）





隨著各縣市陸續推動「免費營養午餐」政策，這項旨在減輕家庭負擔的福利引發各界關注。然而，許多家長擔憂若政府預算編列不足，菜色品質恐將大打折扣，進而影響學童健康；團膳業者也呼籲，政府必須建立逐年審視預算的機制，若經費無法跟上物價通膨的速度，營養午餐的品質勢必受到衝擊。

每到上午時段，配膳人員的手便沒停過，忙著將熱騰騰的青菜裝盒，務求在中午前將餐點送抵學校。便宜又兼顧健康的營養午餐是學童校園生活的重要一環，對於弱勢家庭的孩子而言，更可能是一天中最關鍵的一餐。面對近期各縣市喊出「全面免費」口號，家長反應呈現兩極化。

廣告 廣告

有家長受訪時坦言，雖然肯定這是良善的政策，但相當擔心一旦免費，團膳業者在成本考量下會犧牲品質；家長強調，政府與學校必須制定完善的配套措施與制度，才能確保政策美意不變調。

針對家長的憂心，團膳業者直言，政策出發點雖好，但關鍵在於「預算是否能抗通膨」。餐盒食品商業公會理事長陳明信指出，公會持續向地方政府呼籲，必須訂定合理的價格調整機制。他警告，若缺乏彈性調價機制，家長可能只有第一年感到開心，往後幾年若經費未隨物價調整，對營養午餐產業及供餐品質而言，將會是一場災難。

為了在減輕負擔與維持品質間取得平衡，團膳業者也提出「加價選購」的解方。陳明信建議，除了基本的免費午餐外，各縣市可推動加價機制，經過一定程序後，讓有意願的家長自行決定是否多付費「幫孩子加雞腿」。例如在家長自費加價10元後，學生便能享用價值80元甚至90元的餐點，更能符合現代學童的營養需求。

推動免費營養午餐雖能有效減輕家長經濟壓力，但唯有做足配套措施、確保經費隨物價動態調整，才能真正讓孩子們吃得安心又健康。

更多東森新聞報導

通膨壓力大！新青安回溫 雙北核心住宅成首購心頭好

馬杜洛被捕「人民憂慮未解」！ 委國超市、藥局「恐慌搶購」

物價漲幅達標！調高免稅額 700萬戶迎減稅小確幸

