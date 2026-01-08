政治中心／綜合報導

台北市長蔣萬安拋出營養午餐免費，高雄、台中、基隆都宣布跟進，不過，台南市長黃偉哲不滿，台北抱著大把統籌分配款炫富，讓南部縣市非常痛苦。新北市長侯友宜，還喊話中央應提出統一政策，避免縣市落差，反遭行政院打臉，藍白惡修財劃法，中央還要舉債3000億，根本沒有餘裕均衡地方。

台北市長蔣萬安，週二宣布營養午餐全面免費，高雄、台中、基隆紛紛宣布跟進。台中市長盧秀燕：「免費營養午餐一年的預算，可能高達25億元到30億元支出，但是我們會想辦法，這是應該做的事情。」高雄市長陳其邁：「雖然市府每學年將增加18億經費的支出，但更重要的是減輕家長負擔，確保學生營養。」基隆市長謝國樑：「免費營養午餐的部分呢，每年的負擔將是3億7千萬。」

台北市長蔣萬安拋出營養午餐免費（圖／民視新聞）





不過，台南市長黃偉哲不以為然，痛批台北市抱著大把統籌分配款炫富，讓南部縣市非常痛苦。台南市長黃偉哲：「財政收入狀況很好的這些縣市，他們真的是要用這種方式，難一定要用這種方式來炫富嗎，已經到了朱門酒肉臭，路有凍死骨的階段了，急需要處理的許多市政的部分，那這個部分我覺得其實，讓我們南部的縣市非常痛苦。」





行政院發言人李慧芝（圖／民視新聞）

六都除了台南、只剩新北沒跟進，沒想到財力分級排第一的新北市長侯友宜，還喊話中央應提出統一政策，避免縣市落差。新北市長侯友宜：「那中央其實也可以考量，是跟地方討論以外，也可以再一致性如何照顧更多的孩子，更多的長輩大家去思考。」行政院發言人李慧芝：「因為新版財劃法，我們今年都要舉債3000億，其實已經沒有餘裕來均衡地方，所以也是呼籲這些縣市首長，要請他們的選區的立法委員來支持審議院版的財劃法。」李宅慧芝打臉，藍白惡修財劃法連中央都自身難保了，新北市長參選人蘇巧慧狠酸，要是她當選會立刻來做，蔣萬安拋出的營養午餐政策，似乎讓侯友宜騎虎難下。





原文出處：「免費營養午餐」高雄.台中.基隆跟進 黃偉哲批北市炫富

