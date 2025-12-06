免費獲得台北跨年搖滾區入場證 觀傳局祭3招邀民眾來拿

〔記者孫唯容／台北報導〕希望讓更多民眾來台北體驗12月，台北市府觀光傳播局祭出3大招，讓民眾可以獲得「台北最High新年城-2026跨年晚會」搖滾區的入場資格，聯手超過600家北市旅館飯店祭出免費領限量跨年搖滾區入場證，並聯合業者推出跨年專屬限量遊程直衝搖滾區，以及在「Humans of Taipei 我是台北人」臉書抽出跨年搖滾區入場證活動，邀請民眾在年末來台北遊玩、住宿，感受城市的熱情。

12月的台北除了公館聖誕季、繽紛耶誕玩台北等活動滿滿外，「台北最High新年城-2026跨年晚會」與台北寒舍艾美酒店、台北美福大飯店、北投麗禧溫泉酒店等超過600家旅館飯店合作推出超強跨年方案，即日起至12月31日，民眾不用半夜排隊卡位，只要在合作旅館飯店連續入住2晚，並在旅館現場填寫資料，上傳2晚住宿發票及明細照片，就可獲得限量「2026台北跨年晚會搖滾區入場證」2張。

觀傳局表示，線上旅遊平台也配合推出台北跨年限定遊程，共有「平溪天燈祈福」、「北投溫泉」、「九份、野柳、十分、阿妹茶樓、黃金瀑布」、「擎天崗、竹子湖海芋季、繡球花季、金針花季」等遊程，旅客結束旅遊後，晚上搭專車就可直達「台北最High新年城-2026跨年晚會」搖滾區，一站式體驗從早玩到晚再High到2026。

觀傳局指出，即日起到12月12日，在我是台北人Facebook也舉辦抽獎活動，只要在活動期間，親自到「台北市政府周邊廣場」和現場任一史奴比主題裝置物合影，再把照片上傳到抽獎貼文留言區，即可抽跨年晚會搖滾區雙人入場證共10組，除此之外也有機會獲得史奴比台北限定紀念品、7-11商品卡。

