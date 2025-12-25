免費玩《GTA：VC》夢碎！Take-Two祭出DMCA鐵拳，粉絲網頁移植版瞬間下架

《GTA：VC》（GTA: Vice City，俠盜獵車手：罪惡城市）最近出現一個非官方的移植版本，玩家不需要安裝任何軟體，就能直接通過網頁瀏覽器重溫這款經典作品，並且內容完全免費。該項目主要利用了先前的開源程式碼，並加入了現代化的渲染技術，公開後很快就在玩家社群間引起討論。

GTA版權方對於遊戲非常保護。（圖源：Grand Theft Auto: Vice City）

然而，這個網頁版本的存活時間非常短。畢竟該項目不只是使用了《GTA》的相關素材，更涉及受版權保護的遊戲內容，此舉迅速引起了版權方 Rockstar Games 母公司 Take-Two Interactive 的注意。根據上架網頁版遊戲平台 DOS Zone 分享的截圖，Take-Two 的代理公司很快就提出了數位千禧年著作權法（DMCA）的下架通知，指控該網站未經授權使用了屬於 Rockstar Games 的版權內容。目前，該網頁版遊戲已經無法遊玩。