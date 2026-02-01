免費用戶再挨一刀？YouTube「1功能」正式封鎖

生活中心／陳宥融報導

YouTube再次限制免費使用範圍，近日有大量YouTube使用者有大量使用者在社群平台與論壇反映，原本透過Samsung Internet、Brave、Vivaldi、Microsoft Edge等瀏覽器仍可在背景播放YouTube的方式突然失效，只要縮小畫面或鎖定螢幕，音訊就會立刻中斷，系統也會短暫顯示「Media Ongoing Activity」通知，隨後整個播放控制並消失。

YouTube再次限制免費使用範圍，Samsung Internet、Brave、Vivaldi、Microsoft Edge等瀏覽器背景播放YouTube功能突然失效，YouTube表示此功能目前需要訂閱會員才能享有。（示意圖／翻攝自Pixabay）

由於這個狀況同時出現在多款非Chrome瀏覽器上，不少使用者也懷疑是YouTube主動封鎖繞過限制的手法，如今官方也正式證實了這項變動。

YouTube向外媒Android Authority表示，背景播放本來就是Premium付費會員專屬功能，先前確實有部分非付費帳號能在特定情況下的行動瀏覽器上「誤用」成功，但目前已更新系統機制並統一各平台規則，免費用戶將無法再透過瀏覽器使用背景播放。

此外，近期也傳出YouTube正在測試，可能將免費功能「播放速度調整」改為付費項目。相關消息曝光後，引發不少網友憂心，擔心就連1.25倍、1.5倍等最基本的加速播放功能，未來也必須付費才能使用。

