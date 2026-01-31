免費用戶哭哭！YouTube封死背景播放捷徑 倍速調整也傳將改付費
[Newtalk新聞] YouTube試圖限縮免費用戶的功能，除了傳出正在測試把「播放速度調整」改成僅付費會員使用外，近日更出手整頓，封死免費用戶透過特定操作使用「背景播放」功能。YouTube表示，背景播放本來就設計給Premium會員使用，雖然部分網頁可以免費使用，但現在已將相關的捷徑都全面封死，只要把畫面縮小或關閉螢幕，聲音就會立刻中斷。
YouTube近日動作頻頻，試圖限縮免費用戶的功能。最近傳出，YouTube正在測試把「播放速度調整」從免費功能全面轉為付費，雖然目前尚不清楚該措施是否實際上路，不過消息一出掀起網路熱議，引起大批網友不滿。
除此之外，近期在Reddit等社群上，陸續有國外網友回報，他們以「免費帳號」在多款手機瀏覽器觀看 YouTube時，原本可用的背景播放功能突然失效，包括Samsung Internet、Brave、Vivaldi、Microsoft Edge等都出現相同狀況，只要把畫面縮小或關閉螢幕，聲音就會立刻中斷。
由於問題同時發生在多個不同瀏覽器，網友普遍認為這不是單一App出錯，而是YouTube端主動做出的調整。對此，YouTube證實並表示，背景播放本來就設計給Premium會員使用，雖然過去在特定行動網頁情境下，部分非付費用戶可使用，但現在已更新機制，讓所有平台規則一致，也就是只有訂閱Premium才能背景播放。
隨著最近YouTube的反應，可看出YouTube試圖縮緊免費用戶福利，若未來想要更自由地使用YouTube，恐怕只能乖乖付費訂閱。
更多Newtalk新聞報導
強冷空氣今晚報到！北台灣濕冷低溫探13度 高山有望下雪
「台灣祭 in 福岡2026」以台南為主題 黃偉哲親赴推廣現場大啖虱目魚鬆肉燥飯
其他人也在看
一隻機器人打趴全隊！「烏克蘭版英熙娃娃」戰地掃射 俄兵濺血投降
現今AI與機器人發達，並投入戰地使用，烏克蘭近日就釋出一段影片，一整隊的俄兵在一台機器人的攻擊下，全隊投降，也相信是首例在實戰中成功俘虜敵軍士兵的作戰機器人。鏡報 ・ 1 天前 ・ 105則留言
IG要收費了？3功能「將推訂閱制」網看驚：拿我的隱私賺錢？
生活中心／綜合報導近年來，越來越多 App 與網站陸續導入訂閱制，原本免費的服務也開始將部分進階功能納入付費方案，藉此吸引更多用戶掏錢升級。外媒指出，Meta 正評估替旗下多個社群服務推出付費訂閱方案，測試範圍涵蓋Instagram、Facebook 以及 WhatsApp。未來訂閱模式可能依不同平台，提供各自獨立的付費選項與專屬功能，消息一出引發外界關注。民視 ・ 1 天前 ・ 3則留言
抖音、小紅書短影音毀大腦！台大醫示警「傷害恐數10年」教育部推4防護
為防範兒少接觸不適齡內容及潛在資安風險，數發部日前提出資安高風險APP清單，將抖音、微博、微信、小紅書與百度雲盤納入清單，教育部今（30）日召開「當兒少遇上短影音：學習與身心健康風險」記者會，說明校園端因應高風險APP的網路防護措施，並攜手衛生福利部提出四大支持措施，協助降低高風險APP對兒少的影響。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35則留言
夏普手機年度代言人是這啦啦隊女神 最強四防AQUOS wish5s台灣獨家上市
台灣夏普（SHARP）今（29）日正式宣布2026年手機全系列年度代言人，由日本職棒讀賣巨人隊（Yomiuri Giants）高人氣啦啦隊「VENUS」成員——SAYA（松崎さや） 擔任。同時，延續2025年AQUOS wish5在市場上的熱銷佳績，夏普也宣布推出全面升級版AQUOS wish5s，再祭出上市大禮包，凡購買AQUOS wish5s手機並登錄即贈日本知名音響品牌「final」真無線藍三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
有片／小米店員示範防摔手機秒破功 網見螢幕脆裂嘲諷：年度最真實測
小米門市店員想秀防摔卻意外演變成公關災難，這段10秒的翻車影片近期成為網路笑點。原本該是展現產品堅韌的表演，卻因螢幕碎裂而尷尬收場。這不僅擊碎了手機螢幕，也震碎了品牌精心包裝的「硬派防護」神話。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2則留言
用戶注意！Google警告「1知名軟體」被中俄駭客濫用 4自保方式曝
Google威脅情報小組（GTIG）近日發布警告，知名解壓縮軟體「WinRAR」有編號CVE-2025-8088重大漏洞，雖然已在2025年7月完成修補，但至今仍被中國與俄羅斯相關駭客廣泛利用。研究人員發現，由於大量使用者尚未將軟體升級至最新的7.13版本，這項漏洞反而成為駭客入侵的破綻！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
日期、號碼全錯？ 他掃描對獎驚見「未來發票」 APP小編回應了
日期、號碼全錯？ 他掃描對獎驚見「未來發票」 APP小編回應了EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Android真的要取代Chrome OS了？代號「Aluminium」桌面版介面首度曝光
Google喊了多年的「Android桌面化」，似乎終於有了具體畫面。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發表留言
抖音、小紅書等列高資安風險App 教育部：學術網路、iTaiwan禁用
針對清單內的六個App，學術網路（TANet）、教育部所屬機關學校 iTaiwan 無線熱點，均不提供連線服務，同時也警示各級學校的學習活動，應避免使用，強化教材選擇的適切性。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 79則留言
AI 真的長出手了？實測爆紅的 Moltbot 如何變身「鋼鐵人管家」！
是不是覺得每天要做的事情好多，常常記不住自己一個月甚至是一周、一天的行程？或是事情很多很繁瑣很需要幫忙？這陣子爆紅的開源專案 Moltbot （原本叫 Clawdbot）引發熱烈討論，這款助理可不只是陪你聊天，而是主打能執行任務、具備長期記憶，甚至主動推播。而想要它 24 小時長駐運行的朋友們，意外帶動了二手 Mac mini 的搶購潮。我也實際把它接入大家最常用的工作通訊軟體 Slack 實測！趕快跟我一起來看看它是否真的能成為你的最佳秘書吧～ AI 界的超級管家！不只聊天還會動手做事 一般的 AI 像是 ChatGPT 或 Gemini，通常都要我們主動打開網頁或 App問它問題它才會工作。但 Moltbot 走的是完全不同的路線，它就像是一個駐紮在你通訊軟體（像是 WhatsApp、Telegram 或 Discord、Slack）裡的隱形管家，部署完成後就不再需要打開網頁版 AI，所有的互動都可以在私訊視窗或頻道中完成電獺少女 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
Chrome 自己動手做事？Gemini 3「自動瀏覽」（Auto Browse）正式登場
Google 正式替 Chrome 加入一個叫做「自動瀏覽 Auto Browse」的新功能，背後是最新的 Gemini 3 模型在運作，讓 Chrome 不只是一起逛網頁，而是開始能幫忙把事情做完，目前這項功能率先開放給美國的 Google AI Pro 與 AI Ultra 訂閱用戶，在桌面版 Chrome 上使用，包含 Windows、macOS 與 Chromebook Plus，一起來了解這項新功能可以做什麼！電獺少女 ・ 1 天前 ・ 發表留言
抖音等高資安風險App 學術網路、iTaiwan禁用
（中央社記者陳至中台北30日電）數位發展部近日提出資安高風險App清單，教育部今天表示，清單內的6個App學術網路（TANet）和iTaiwan無線熱點不提供連線服務，同時警示中小學的學習活動避免使用。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
AI助理Clawdbot爆紅宛如鋼鐵人「賈維斯」？資安專家：一般人別裝
AI技術正從「被動接收指令」跨越到「自動執行」？近期在科技圈爆紅的開源軟體Moltbot（原稱Clawdbot），展示A...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
為何舊資料外洩事件一再被駭客翻炒？ 專家揭原因
資安媒體Cybernews指出有網路犯罪分子近日聲稱，已將2019年Facebook（現為Meta旗下）大規模資料外洩事件中竊取的用戶資訊重新整理、清理並結構化，使原本雜亂的數據變得更容易利用。當外界疑問「為何駭客仍願意花時間整理六年前的舊資料」，Cybernews指出，不同類型的資訊受時間影響程度自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩
已故女星大S（徐熙媛）將於2月2日迎來辭世1週年的忌日，由於具俊曄至今仍深情地守在愛妻墓前，令人動容。韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》特別飛來台灣採訪製作特輯，搶先曝光的預告，連主持人張度練都忍不住當場落淚！鏡報 ・ 3 小時前 ・ 15則留言
婚禮變「紅包公審大會」！陳漢典首露臉洩「真實心聲」：不是很開心
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。如今兩人節目第三集以「人脈經營」為主題，設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 15則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 556則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 87則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2則留言
突開戰貝克漢夫婦控6罪狀！長子舊愛不忍出手了 公開「最大導火線」
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀。布魯克林在公開聲明中曾提及在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。近日布魯克林的前緋聞女友艾芙頓麥凱思受訪時則強烈暗示他爸媽將他行程洩漏給狗仔。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言