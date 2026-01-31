免費用戶哭哭！YouTube封死背景播放捷徑 倍速調整也傳將改付費

YouTube試圖限縮免費用戶的功能，除了傳出正在測試把「播放速度調整」改成僅付費會員使用外，近日更出手整頓，免費用戶透過特定操作使用「背景播放」功能。(示意圖) 圖：新頭殻資料照

[Newtalk新聞] YouTube試圖限縮免費用戶的功能，除了傳出正在測試把「播放速度調整」改成僅付費會員使用外，近日更出手整頓，封死免費用戶透過特定操作使用「背景播放」功能。YouTube表示，背景播放本來就設計給Premium會員使用，雖然部分網頁可以免費使用，但現在已將相關的捷徑都全面封死，只要把畫面縮小或關閉螢幕，聲音就會立刻中斷。

YouTube近日動作頻頻，試圖限縮免費用戶的功能。最近傳出，YouTube正在測試把「播放速度調整」從免費功能全面轉為付費，雖然目前尚不清楚該措施是否實際上路，不過消息一出掀起網路熱議，引起大批網友不滿。

除此之外，近期在Reddit等社群上，陸續有國外網友回報，他們以「免費帳號」在多款手機瀏覽器觀看 YouTube時，原本可用的背景播放功能突然失效，包括Samsung Internet、Brave、Vivaldi、Microsoft Edge等都出現相同狀況，只要把畫面縮小或關閉螢幕，聲音就會立刻中斷。

由於問題同時發生在多個不同瀏覽器，網友普遍認為這不是單一App出錯，而是YouTube端主動做出的調整。對此，YouTube證實並表示，背景播放本來就設計給Premium會員使用，雖然過去在特定行動網頁情境下，部分非付費用戶可使用，但現在已更新機制，讓所有平台規則一致，也就是只有訂閱Premium才能背景播放。

隨著最近YouTube的反應，可看出YouTube試圖縮緊免費用戶福利，若未來想要更自由地使用YouTube，恐怕只能乖乖付費訂閱。

