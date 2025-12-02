免費申辦搶10名！ 新北「行動自然人憑證」快閃 再送限量鍵帽鑰匙圈

行動自然人憑證快閃活動2日開跑。（新北市政府民政局提供／孫敬新北傳真）

新北市民政局為加速推動「網路代替馬路」的數位公民願景，宣布自12月2日起至12月31日止，在轄下戶政事務所啟動「行動自然人憑證快閃活動」。凡年滿18歲且設籍新北市的市民，前往任一戶所，每日限量前10名可免費申辦行動自然人憑證，並可獲得限量的「鍵帽紓壓鑰匙圈」一個。

民政局表示，此舉是為提升市民的數位公民參與度，讓更多民眾實際體驗行動自然人憑證所帶來的便利與安全。市府已陸續將多項原須親臨櫃檯辦理的業務，改為可由手機完成，不僅能為市民節省往返機關的時間與力氣，亦可有效降低行政成本，落實市府推動數位服務的願景。

本次「行動自然人憑證快閃活動」將由新北市18間戶所同步參與，活動期間，民眾可至新北市任一戶政事務所參加。

經資格確認後，每日限量前10名民眾可享有免費申辦行動自然人憑證的機會。為鼓勵市民熟悉並善用政府數位服務，各戶所同仁也會同步指導民眾操作線上戶政服務，例如使用戶政司線上系統申請電子戶籍謄本。

