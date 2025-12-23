免費癌篩擴大上路一年 536.6萬人受惠、7.1萬人早期發現

〔記者侯家瑜／台北報導〕自114年元旦起政府擴大免費癌症篩檢資格，政策推動滿一週年已見成效。國民健康署統計，截至12月17日，癌症篩檢累計服務量突破536.6萬人次，較去年同期增加24.8%；今(2025)年共找出約5.9萬名癌前病變與1.2萬名癌症個案，協助約7.1萬名民眾及早發現異常，較去年同期增加約1.3萬人，顯示擴大篩檢已成為守護國人健康的重要防線。

癌症連續43年居國人十大死因之首。呼應賴總統「健康台灣」政策，朝2030年癌症標準化死亡率降低三分之一目標邁進，國民健康署自114年起擴大推動免費子宮頸癌、乳癌、大腸癌及肺癌四項篩檢，放寬補助對象，並新增人類乳突病毒(HPV)檢測服務，期盼透過早期發現、早期治療降低癌症威脅。

政策上路後，民眾參與度顯著提升。國健署署長沈靜芬指出，114年截至12月17日，篩檢服務量達536.6萬人次，較去年同期429.8萬人次增加106.8萬人次，創歷年新高。她呼籲，符合資格者務必善用免費資源，也鼓勵自114年起新納入的族群踴躍參與，定期篩檢即可為健康多一道保障。

在篩檢量成長的同時，落實異常個案追蹤更是關鍵。國健署統計，114年共偵測約5.9萬名癌前病變與1.2萬名癌症個案，合計7.1萬名民眾及早發現異常；相較去年同期約5.8萬名，增加約23.3%。國健署提醒，收到異常通知者應儘速回診完成檢查，掌握治療黃金期。

沈靜芬強調，癌症初期多無明顯症狀，最有效的防線就是定期篩檢與即時追蹤。國健署將持續推動各項預防保健服務，呼籲民眾把握免費癌症篩檢，與政府攜手守護個人、家庭與全民健康。

