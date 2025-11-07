免費看電影！桃園環保局舉辦《守護我們的星球》放映活動 線上報名開跑

桃園市環保局邀請民眾《守護我們的星球》。圖：環保局提供

面對氣候變遷與極端氣候日益加劇的今日，環境教育不再只是知識的傳遞，也是一場意識的覺醒。桃園市環保局為提升市民朋友對地球永續的關注與理解，將於11月24日下午2時在八德國賓影城，以及12月2日下午2時在中壢威尼斯影城，舉辦《守護我們的星球》環境教育電影欣賞活動，邀請300多位市民朋友一同走進電影院，透過影像重新省思全球氣候變遷的迫切議題。

《守護我們的星球》為台灣首部橫跨南北極的生態紀錄電影。圖：環保局提供

環保局介紹，《守護我們的星球》為台灣首部橫跨南北極的生態紀錄電影，由導演團隊歷時十五年拍攝，足跡遍及七大洲，走訪115個生態現場，行程達21萬8000公里，深入極地環境記錄82種物種的生命軌跡。影片強調「唯有瞭解，才會在乎；唯有在乎，才能真正改變」，寓意在於喚起觀眾對氣候變遷與生態危機的關注，進而激發守護地球的行動力，讓環保不只是理念，而是每個人日常生活的選擇。

環保局表示，期盼市民朋友能從電影震撼的畫面與動人故事中，感受大自然的壯麗與脆弱，進而轉化為日常生活中的行動力，包括循環減碳、惜水愛物、實踐淨零永續等具體作為。永續發展不只是全球議題，更是每位市民朋友生活的一部分。透過電影的感動，引發共鳴與行動，環保局指出，環保不僅是政策與理念，更是融入市民日常生活的實際作為。

環保局溫馨提醒，活動完全免費，提供100個名額，即日起採線上報名，額滿為止。活動相關問題請洽詢專線03-228-9927。守護地球，不需遠征，只需起心動念；環保局邀請市民朋友走進電影院，與桃園一同守護我們唯一的星球。

