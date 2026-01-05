免費篩檢「胃癌、HPV」上路！ 成人健康檢查再加碼

記者蔣季容／台北報導

今年（115年）台北市整合性篩檢服務場次增加到212 場。（圖／北市衛生局提供）

依據113年台北市十大死因統計顯示，超過一半以上的死因與慢性疾病有關，其中惡性腫瘤已連續53年蟬聯台北市十大死因之首。台北市衛生局今（5）日宣布，今年（115年）整合性篩檢服務場次增加到212 場，新增胃癌幽門螺旋桿菌檢測及HPV檢測，一次提供9大項預防保健服務。

依世界衛生組織（WHO）及實證醫學證明，定期公費癌症篩檢可有效降低70%子宮頸癌、41%乳癌、35%大腸癌、26%菸檳男性口腔癌、20%重度吸菸者肺癌之死亡風險。

廣告 廣告

台北市衛生局局長黃建華表示，為提升癌症早期偵測成效，台北市自115年起將全面強化整合性篩檢服務，攜手38家醫療院所結合台北市12行政區健康服務中心辦理212場整合性篩檢服務，一次提供9大項預防保健服務，原有5項癌症篩檢（口腔黏膜檢查、子宮頸抹片檢查 、 乳房X光攝影檢查 、 糞便潛血檢查及胸部低劑量電腦斷層檢查)、成人健檢及 B、C 型肝炎篩檢外，115 年起新增胃癌幽門螺旋桿菌檢測及HPV 檢測，並結合台北市立聯合醫院辦理成人健檢項目加碼活動，服務項目更多。

黃建華指出，符合資格之市民可於檢查日前一日至「台北市整合性篩檢預約平台」 進行預約，並可透過平台查詢各場次選擇人流較少的時段參加，以縮短當日報到及等候流程。另各項最新獎勵活動資訊亦同步公告於平台，市民於活動當日攜帶健保卡即可參與篩檢。

黃建華提及，為有效降低胃癌發生率，台北市配合國健署，自115年起補助45至74歲民眾終身一次「幽門螺旋桿菌糞便抗原檢查」，並同步納入台北市整合性篩檢服務項目。檢驗結果如為陽性，將協助民眾轉介醫療院所，由醫師評估是否進行除菌治療或安排進一步檢查。

另為強化子宮頸相關癌症防治，自115年起亦將HPV檢測納入整合性篩檢服務，提供35歲、45歲及65歲女性於當年度一次HPV檢測機會，有助及早發現高風險感染者，並透過早期介入，有效阻斷病程發展。

成人健康檢查再加碼

黃建華說明，自115年1月1日起，凡設籍台北市40至64歲市民於台北市立聯合醫院接受成人健檢，即可獲得加碼補助糖化血色素、全血細胞計數、甲狀腺刺激素、CA-199 腫瘤標記、尿酸及尿素氮等6項檢驗項目。相關資訊請洽詢台北市民當家熱線1999轉分機1845或台北市12區健康服務中心，篩檢資格、服務場次與合作醫療院所名單，可於台北市生局官網主題專區/癌症防治/整合性篩檢查詢。

更多三立新聞網報導

天天1杯「讓身體老4.6歲」 研究警告：這飲料傷害等同抽菸

久坐2小時就會傷腦！運動也沒救 最新研究曝「吃1物」可逆轉

首波寒流要來了！「跌破5度」連凍4天 明起轉濕冷

丸龜製麵出包！用重組肉「少1標示」挨罰3萬元

