免費索取春聯年畫，台中孔廟駿馬呈祥迎春揮毫1/31登場。（圖：中市府提供）

駿馬奔騰迎新春！農曆春節將至，台中孔廟攜手台中市青溪新文藝學會定1月31日上午，舉辦丙午年「駿馬呈祥，迎春揮毫」活動，邀請30名書法家、年畫家及版畫師，現場揮毫。民政局長吳世瑋說，今年特別準備600份春聯及年畫紙，免費贈送，會場還有年畫拓印體驗區及迎春納福木飾手作吊飾製作區，歡喜迎接新春佳節。

吳世瑋指出，「迎春揮毫」不僅是迎接新年的應景活動，更是推廣傳統文化的具體展現，尤其在古樸莊嚴的台中孔廟舉行，別具文化意涵。民眾除可近距離欣賞書法家現場揮毫的藝術之美，感受筆墨間蘊含的深厚底，現場發送的春聯同時承載先師的加持與祝福，寓意智慧啟迪、福氣臨門，期盼透過活動讓市民在感受濃厚年節氛圍的同時，更加認識並珍惜傳統文化，並祝福大家新的一年闔家平安、福慧圓滿。

廣告 廣告

台中孔廟所長李書華表示，台中孔廟迎春揮毫活動今年邁入第11年，廣受民眾好評，今年活動自上午8時50分至11時30分舉行，由台中市青溪新文藝學會選派30位書法家、年畫家及版畫師在現場為民眾免費服務。除書法揮毫外，現場也規劃年畫拓印體驗區，透過簡單易懂的教學方式，讓孩童親身體驗傳統拓印技術之美；另設有迎春納福木飾手作吊飾製作區，限量200份，讓小朋友發揮創意，完成專屬的年節作品，市民所獲得的春聯及手作吊飾，可於農曆年前布置家中，增添過年喜氣。

台中孔廟說，活動當天將邀請南區永興社區舞蹈隊帶來熱鬧的開場表演，並由天籟美聲的北屯區中天寺慈韻合唱團獻上精彩樂音，讓民眾在欣賞書藝之餘，也能沉浸於樂舞交織的藝術饗宴，歡迎民眾踴躍造訪孔廟新春藝文揮毫饗宴，並藉此機會向至聖先師祈求庇佑，祝福新的一年福氣滿滿、智慧增長，相關活動詳情，請至台中孔廟官方網站（https://www.confucius.taichung.gov.tw/）查詢。（寇世菁報導）