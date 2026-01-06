免費給停生亂象 苗栗南苗市場停車場1/9起收費

縣務會議今(6)日討論南苗市場停車場停車亂象，交通工務處表示，該停車場登記證1月9日前就會核發，屆時市公所就可以開始收費。(記者彭健禮攝)

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市南苗市場長期因周邊停車空間不足，導致違規停車衍生交通亂象，為解決停車問題，市公所爭取租用國有財產署及軍方土地闢為汽、機車停車場，試營運免費供停，卻衍生長期佔用亂象，反而更難停車。縣務會議今(6)日討論此問題，交通工務處表示，該停車場登記證1月9日前就會核發，屆時市公所就可以開始收費。

南苗停車場設置機車202格、汽車67格，並設有身心障礙優先車格，車輛進出採車牌自動辨識系統，收費標準機車前1小時免費、單次20元；汽車前1小時20元，其後每半小時10元，當日上限180元。

停車場去年12月20日試營運，市公所原訂自今年1月1日收費，後因地方反映年關將屆，經縣府與市公所視察後，決定順應民意將免費停車延至2月28日，方便鄉親農曆春節採購年菜，並增加攤販收益。

未料，近日民眾不斷反映，汽車格遭到車輛長時間佔用，免費反而更難停車，甚至一位難求，希望使用者付費盡快上路，徹底解決目前停車亂象。

苗栗市長余文忠指出，因為免收費，附近住戶居民的車都會開到停車場長時間停放，另外，目前很多攤商的車子會停放，尤其大多為外縣市來的攤商，他已經跟攤販協會開會商議，要求必須在卸完貨後就必須離開停車場。

縣長鍾東錦認為，可以收費還是要收，建議在這個星期內就開始收費，給真正採買的鄉親使用才合理。

縣府交工處長古明弘表示，該停車場登記證1月9日前就會核發，屆時市公所就可以開始收費。

