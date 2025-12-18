免費老人健檢來了！6.9萬個名額限時開搶，3種健檢方案與登記流程公開

台北市的長輩們照過來！台北市政府衛生局公告，2026年老人免費健檢即將2026年1月15日開放報名申請，今年不僅釋出6.9萬個名額、有85家特約醫療機構共同參與，更有3種免費檢查方案可以選！「台北市老人健檢服務」哪些人可以參加？線上登記健檢服務怎麼申請？

目錄

「台北市老人健檢服務」2階段報名時間、申請資格統整

目前「台北市老人健檢服務」以設籍為台北市的65歲以上長者，以及55歲以上原住民為主要對象，報名時間分為兩個階段，其中第一階段（1／15）主要是針對特殊長者，如政府列冊註記的65歲以上之獨居長者、低收入戶或身心障礙者，若不符合第一階段資格，則可於第二階段（1／22）報名。

第一階段

時間：2026／1／15（一）上午8點～1／19（一）下午5點

資格： 臺北市政府列冊註記65歲以上之獨居長者、低收入戶、中低收入戶及身心障礙者 臺北市政府列冊註記55歲以上原住民



第二階段

時間：114／1／22（四）上午8點～1／27（二）下午5點

資格：具中華民國身分證且設籍臺北市的65歲以上長者與原住民

「台北市老人健檢服務」怎麼報名？線上登記、現場登記步驟

符合資格的長者，可以在各自的報名時間內到台北市衛生局系統辦理線上報名，也可以親自前往開放現場登記的合作醫療院所，進行報名。

線上報名：特殊族群

註：因台北市政府衛生局尚未公布2026年的線上報名教學影片，故影片內容操作範例為114年度（2025）版本，僅供參考。

線上報名：一般長者

註：因台北市政府衛生局尚未公布2026年的線上報名教學影片，故影片內容操作範例為114年度（2025）版本，僅供參考。

現場報名

目前有29家特約醫事機構提供長者在1／22上午8點開放現場登記，名單如下：

臺北市立聯合醫院信義、中正、大同、萬華、南港、內湖、士林等7家門診部

博仁綜合醫院

仁濟醫院

中國醫藥大學附設醫院臺北分院

健華診所

夏爾診所

家齡診所

榮星診所

思雲診所

大直診所

悅昇診所

天行健診所

東京生活診所

山林診所

內湖長春診所

高峰診所

樹爸爸親子診所

愛林診所

科安診所

揚德健康診所

榮清耳鼻喉科診所

常哲診所

王志靈診所

「台北市老人健檢服務」哪些醫院有提供？

今年共有約85家醫療機構加入「台北市老人健檢服務」的行列，詳細名單如下：

「台北市老人健檢服務」項目有哪些？

台北市政府衛生局局長表示，今年台北市老人檢康檢查項目分為3項檢查套餐，包括針對腦肺的A套餐、腹部超音波檢查的B套餐，以及把關骨密度與肌力狀況的C套餐，且上述3項套餐都有提供健康史、身體評估、尿液常規檢查、糞便潛血免疫分析、憂鬱症篩檢、認知功能評估的檢查，歡迎長者們多加利用！

A套餐（腦肺套餐） B套餐（腹部套餐） C套餐（骨密肌力套餐）

如有任何與健檢登記預約有關的疑問，自2026年1月12日起，即可洽詢臺北市老人健檢免費諮詢專線（0800-031-889），將由專責客服人員提供諮詢及協助網路平台預約服務。



