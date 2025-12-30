免費職業病健檢13萬人沒做 勞保局籲明年3月底前完成

孫傳忠指出，從事有害作業勞工，主要以噪音危害最多。(記者李叔霖攝)

▲孫傳忠指出，從事有害作業勞工，主要以噪音危害最多。(記者李叔霖攝)

為維護從事有害作業勞工身體健康，勞動部勞保局30日表示，每年提供一次免費預防職業病健康檢查或健康追蹤檢查，114年度核發健康檢查證明單總計26萬6千餘人，其中約13萬人未完成檢查，呼籲明年3月底前儘早完成。勞保局職業災害給付組組長孫傳忠表示，從事有害作業勞工人數，主要以噪音危害最多占比16%，其次為粉塵危害占比12%，第三為游離輻射危害占比5%。

廣告 廣告

另根據統計，每年約有1至2萬人未完成檢查。勞保局指出，定期接受健康檢查具有許多好處，首先，部分有害作業比如噪音、粉塵及化學物質暴露，常具有潛伏性與累積性，勞工不易即時察覺異常，定期檢查可以協助掌握自身狀況，以便及早發現職業病癥兆。

其次，檢查結果如有發現異常，可進一步釐清與工作的相關性，作為調整工作內容、加強防護設備的依據，有助降低罹患職業病提早退出職場的風險。第三，勞工從事有害作業疑似罹患職業病，健檢紀錄可以作為維護相關法律權益重要證據。

因此，勞保局呼籲，取得健康檢查證明單尚未前往檢查的勞工，務必把握使用期限完成受檢。這項健康檢查費用是由勞保局支付，另勞工如經職業醫學科專科醫師診斷罹患職業病，可向勞保局申請職災保險各項給付或退保後罹患職業病相關補助、津貼。