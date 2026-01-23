免費腹部超音波！北市7醫院10月同步檢查 優先申請資格一次看

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文胃癌是台灣十大癌症之一，根據國健署資料顯示，約有8－9成胃癌是因幽門螺旋桿菌（HP）感染所致。為降低胃癌發生率，衛福部宣布，自今（2026）年起，45－74歲民眾可終身免費接受1次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌（HPSA）」服務。幽門螺旋桿菌是胃癌主要危險因子 20歲以上盛行率達30％根據衛福部資料顯示，在國人十大癌症中，胃癌死亡人數排名第7位、發生人數排名第9位，每年約有4,000人以上被診斷為胃癌，更有2,000多人死於胃癌。胃癌危險因子包括胃幽門螺旋桿菌感染、飲食習慣（高鹽、醃製、煙燻等）、吸菸、家族遺傳性胃癌等。其中，「胃幽門螺旋桿菌感染」是造成胃癌發生的主要危險因子。國健署癌症防治組科長徐翠霞表示，胃幽門螺旋桿菌是一級致癌物，感染後胃癌風險會增加6倍，約80－90％胃癌都是感染胃幽門螺旋桿菌造成的。國健署指出，20歲以上成年人胃幽門螺旋桿菌感染盛行率為30％，因此降低風險的第一步就是及早接受胃幽門螺旋桿菌檢測。幽門桿菌有「這些」檢測方式 公費篩檢怎麼測？誰能篩？目前，胃幽門螺旋桿菌檢測可分為侵入性檢查、非侵入性檢查等2大方式：侵入

