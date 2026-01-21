免費虛寶藏陷阱！LINE官方示警最新詐騙手法 做了這一步帳號秒沒

LINE官方示警，切勿將LINE帳號綁定到他人的Apple或Google帳戶，恐導致帳戶被盜用。（示意圖，取自PhotoAC）

LINE官方近日在部落格緊急發布提醒，指出近期接獲大量用戶回報帳號遭盜，經查發現詐騙集團出現全新手法，只要一個錯誤動作，就可能讓LINE帳號瞬間被奪走。官方呼籲用戶提高警覺，千萬別因「免費好康」而掉入陷阱。

LINE說明，不法分子常以免費遊戲虛寶、優惠序號等名義接近用戶，要求對方將自己的LINE帳號，綁定到指定的一組Apple或Google帳號。為了讓過程看起來更「合理」，詐騙者還會進一步要求用戶提供LINE的簡訊認證碼，甚至回傳LINE設定畫面作為確認。一旦照做，帳號控制權就會完全落入對方手中。

LINE強調，這類操作本身就極不尋常。簡訊認證碼僅會在用戶自行換機或重新登入時使用，任何向你索取認證碼的人，幾乎都可以判定為詐騙。一旦交出，不只帳號被盜，好友名單與聊天紀錄也可能一併失去。

官方也再次說明正確觀念，LINE帳號綁定Apple或Google帳號，本來是一項保護機制。當帳號發生異常或遭盜時，有助於找回原帳號，保留好友名單與已備份的聊天紀錄。關鍵前提是，所綁定的帳號一定要是「自己的」，若綁定他人帳號，等同主動把帳號鑰匙交出去。

LINE提醒，詐騙集團正是利用民眾對安全設定不夠熟悉的弱點，將保護機制變成下手工具。面對任何要求操作帳號、綁定陌生Apple或Google帳號的訊息，都應立刻提高警覺，避免因一時貪圖好康，讓多年使用的LINE帳號付諸流水。

