免費諮商又來了！衛福部砸3.5億「每人補助3次」 15-45歲都有份

青壯世代生活壓力大，真的「心苦」了！衛生福利部推動「青壯世代心理健康支持方案」自113年上路，截至去年（114）10月底已突破8萬人、20萬人次使用。今（115）年衛福部宣布將再投入近3.5億元經費持續推動，提供15歲至45歲民眾每人「3次免費心理諮商」，目前全台合作機構已成長至616家，讓有需要的民眾能就近尋求專業協助。

衛福部表示，為了回應社會變遷下，青壯世代在面對學業、工作、人際關係與家庭責任時所遭遇的心理健康挑戰，衛福部115年將持續結合全國臨床心理師、諮商心理師及精神科醫師，提供15歲到45歲的本國籍民眾或持有健保卡的外籍人士，每人3次免費心理諮商，鼓勵青壯世代主動聆聽自己內心的聲音，並且在遭遇各種心理迷惘與困擾時，勇於向專業人員尋求協助，以維持身心健康。

衛福部提醒，113至114年曾使用「青壯世代心理健康支持方案」的民眾，115年可以再次使用，4步驟快速上手預約、接受服務：

1、查詢：至方案網站查詢尚有名額之合作機構名單。

2、預約：逕洽合作機構預約本方案諮商服務。

3、準備：準備身分證明文件。

4、諮商：接受諮商服務。

為了提升資訊便利性，衛福部已建置「專屬網站」並提供地圖索引功能，民眾可以透過視覺化查詢，快速找到離家最近的合作機構。

