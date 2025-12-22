免費貼圖來了！證交所吉祥物tibit賣萌 限時下載再抽iPhone

財經中心／師瑞德報導

證交所吉祥物tibit躍上台北101！即日起至12月底，巨型裝置隨夜色展演呼吸燈光，成信義區打卡新亮點。同步推出16款免費LINE動態貼圖，下載使用或參與AR濾鏡拍照打卡，就有機會抽中iPhone 17 Pro、MacBook Air等豪禮，邀全民感受創新能量。（圖／證交所提供）

隨著聖誕與跨年佳節將至，信義區的夜空也多了一份創新亮點！臺灣證券交易所宣布，即日起至12月底，臺灣創新板（tib）的超人氣代表角色「tibit」正式躍上台北101大樓6樓天台。每當夜幕低垂，tibit便會以呼吸般的韻律閃爍光芒，象徵台灣創新能量的持續累積與發光。為了讓民眾更有感，證交所同步推出16款超實用的tibit LINE動態貼圖免費下載，並祭出iPhone 17 Pro、MacBook Air等豪華大禮，邀請全民一起感受「潮創力」。

廣告 廣告

從聊天室到信義區 tibit陪你嶄露頭角

為了拉近與民眾的距離，證交所讓tibit從資本市場走進大眾生活。最新推出的16張LINE動態貼圖，集結了「謝謝」、「加油」等日常用語，以及「嶄露頭角」、「做你後盾」等展現創新精神的詞彙，讓每一次對話都充滿正能量。民眾只要在12月28日前下載，就能免費使用180天。

而在實體活動方面，高達數米的巨型tibit裝置藝術已進駐台北101天台。配合節慶氛圍，證交所特別設計了具節奏感的光影展演，讓tibit身上的紅寶石能量角在夜空中流轉生輝，成為信義區年末最吸睛的打卡新地標。

AR濾鏡玩創意 拍照打卡抽蘋果全家餐

除了抬頭賞燈，證交所更結合科技推出3款「AR實境相框」，民眾只要透過手機掃描，就能在畫面中戴上象徵創新的「紅角」，與tibit同框玩創意。為了鼓勵民眾參與，證交所於官方臉書粉絲專頁舉辦兩波抽獎活動。

第一波「貼圖活動」：只要追蹤粉專、上傳使用tibit貼圖的截圖並完成指定留言，就有機會抽中iPhone 17 Pro（256G）。

第二波「潮創力徵選」：民眾親臨台北101與tibit合照，或使用AR濾鏡創作，並在臉書公開貼文分享對「潮」與「創新」的看法，截圖回傳後即可抽MacBook Air 13吋與AirPods 4。

證交所表示，希望透過這一系列線上線下的整合活動，將嚴肅的金融創新轉化為貼近生活的視覺語言。這個12月，不妨走一趟信義區，抬頭尋找那位在夜空中發光的小夥伴，與tibit一起點亮屬於台灣的創新未來。

相關臉書活動連結：

「tibit躍上台北101」活動 https://www.facebook.com/share/p/15VyhKxqgHC

「嶄露頭角 tibit」下載貼圖活動https://www.facebook.com/share/p/16o5jeikLm/

證交所吉祥物tibit躍上台北101！即日起至12月底，巨型裝置隨夜色展演呼吸燈光，成信義區打卡新亮點。同步推出16款免費LINE動態貼圖，下載使用或參與AR濾鏡拍照打卡，就有機會抽中iPhone 17 Pro、MacBook Air等豪禮，邀全民感受創新能量。（圖／證交所提供）

證交所吉祥物tibit躍上台北101！即日起至12月底，巨型裝置隨夜色展演呼吸燈光，成信義區打卡新亮點。同步推出16款免費LINE動態貼圖，下載使用或參與AR濾鏡拍照打卡，就有機會抽中iPhone 17 Pro、MacBook Air等豪禮，邀全民感受創新能量。（圖／證交所提供）

更多三立新聞網報導

跑者每一步都算「樹」！富邦金5週年超狂成績單 幫台灣種下10萬棵樹

志玲姐姐當導覽！富邦美術館「3」大展 「史上最貴雕塑」來台

新聞幕後／不甩聯準會！台灣利率「走自己的路」 楊金龍曝與美交手秘辛

新聞幕後／央行決策內幕曝光！楊金龍背後的「高人」是他

