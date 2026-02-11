免費防卷無限領BUG！《天堂：經典版》韓服玩家靠「退款流」爽賺數千萬，官方緊急維修並嚴懲

NCSOFT 旗下《天堂：經典版》已於 2 月 7 日在台灣與韓國同步推出，今日（11）也正式展開收費。然而，除了收費後的商城和內掛議題引起關注外，其實在韓服正式收費前夕，爆發了嚴重的營運漏洞，被玩家發現能通過付費機制的缺陷「無限獲得道具」。

韓版一度經濟系統差點崩潰。（圖源：天堂:經典版 編輯合成）

根據韓國媒體 Gamemeca 報導，這次的災情源於正式收費前販售的「限量 90 天使用券」退款漏洞。玩家發現只要購買這 90 天的遊戲時數，領取附贈的特典道具「畢克斯的羽毛」並將其兌換成高價值的「防卷」（對盔甲施法的卷軸）後，再申請退款，系統就只會退還現金卻不會回收已經領取的道具。這導致大量投機玩家瘋狂創新帳號，重複執行「刷防卷」的操作，並將這些非法取得的卷軸在交易網站變現，甚至傳出有人因此獲利數千萬韓元，導致遊戲內防卷價格瞬間崩盤，嚴重破壞剛起步的經濟體系。

針對此次事件，雖然惡意利用 BUG 的玩家們難辭其咎，但社群輿論卻更傾向指責 NCSOFT 的設計疏失，批評官方加入原本沒有的新式商業收費模式，卻連最基本的退款回收機制都沒做好。官方後續則是在 2 月 10 日緊急進行維修處理，已經完成回受第一階段的使用此漏洞獲得的防捲，剩下的部分也會繼續回收，並且針對相同名稱的退款帳戶以及 IP 的帳號進行永久封鎖。