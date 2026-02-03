免費預約如囤貨現場！靈隱寺56天遭3.8萬人放鴿子 管理處不忍了祭新規

靈隱寺將過去門票預約模式改為免票預約，引發民眾「囤貨心態」，僅56天累計38萬人放鴿子。圖／翻攝自微博

位於中國浙江省杭州市，始建於東晉咸和元年、公元326年，為杭州歷史最悠久的著名禪宗寺廟，也是濟公和尚的出家地靈隱寺，自去年12月起實施免門票預約模式後，預約系統只要一開放，便立刻被登記額滿；不過根據官方統計，光是1月3日就有高達2.2萬人預約未前往參觀，截至1月25日更達38萬人放鴿子，令有心參觀民眾無奈「線上約滿、線下空蕩」情景，彷彿將靈隱寺作為「雙十一囤貨現場」。

根據《澎湃新聞》報導，杭州靈隱寺千年來香火鼎盛、以求願靈驗聞名，又被譽為江南禪五山之一，其自去年12月1日起正式將1979年開始的門票預約模式，改為免門票預約模式，遊客可至少提前1天來預約未來7日的入園名額，不過許多民眾抱持「先預約再說」心態，佔據多數名額卻未予出席，導致每日預約未到的遊客數量爆增。

民眾指出，因線上預約已經額滿，前往現場排隊才發現園區內空無一人，現場登記窗口也因名額問題導致等候時間過長，引發民怨，紛紛痛批「免費預約佔了名額不來，堵了真正想去的人」、「被這魔幻場面看呆」，建議園方可以將線上預約及現場購票名額分半。

對此，杭州西湖風景名勝區靈隱管理處指出，為了改善遊客「爽約」問題，已於1月28日啟用「線上候補」功能，取代原先線下「現場登記」制度，遊客可在預約入園前1日天晚上8點至預約系統進行候補登記，候補成功後，可憑身分證件入園。

另外，系統將在每日早上8點自動向成功預約次日入園遊客發送「入園提醒」訊息，避免遊客遺忘形成，也提醒已預約遊客，若行程有所變更，可於入園前1天下午5點取消預約；同時，若遊客未於預約當天出席，也未取消預約，將被系統暫停30日預約資格，累犯者預約資格將累計延長。管理處強調，「此次服務提升，是景區基於實際運行與遊客反饋所作出的系統性優化，通過更周密的機制，努力營造更加文明、有序、舒心的旅遊環境。」



