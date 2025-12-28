免費體驗刮刮樂！漫畫家親自做遊戲宣傳，手癢來玩就對了

日本漫畫家久川はる為了宣傳旗下在「Young Gangan」雜誌連載中的作品《宝姉妹》，12 月 25 日於 Steam 平台推出了一款名為《宝姉妹 | スクラッチシミュレーター》的免費遊戲。這款模擬遊戲由漫畫家本人與遊戲製作 VTuber 園児ニア共同開發，讓玩家通過 PC 就能體驗刮刮樂的樂趣，連機率都是接近現實刮刮樂！

滿足刮刮樂快感的模擬遊戲。(圖源:宝姉妹 | スクラッチシミュレーター)

《宝姉妹 | スクラッチシミュレーター》最大的特色在於標榜擁有「極度接近現實」的中獎機率，絕對不是一款讓玩家爽快中獎的遊戲。玩法相當直觀，玩家只需用滑鼠刮開虛擬刮刮樂上的 9 個格子。根據遊戲說明，虛擬的一等獎（100 萬日圓）中獎率低達 0.0002%，連最容易中的五等獎機率也只有 30%。遊戲介面還會即時統計玩家購買彩券的總金額與累積中獎金額。

廣告 廣告

本作不只是漫畫宣傳品，更是一款讓人安全體驗「揮霍」快感的刮刮樂模擬遊戲。當然作者也表示，這款遊戲是為了讓大家能安全的去模擬：「如果真的花大錢買刮刮樂會發生什麼事」享受以小博大的妄想。