免費體驗 × 抽日本行！ 「福島相雙Month」ー福島的現在、環境與文化體驗月在台北登場

【警政時報 薛秀蓮／台北報導】日本福島縣沿海 12 市町村（「會津」、「中通」、「濱通」三大區域，其中沿海的「濱通地區」包含：相馬市、南相馬市、廣野町、楢葉町、富岡町、浪江町、川內村、大熊町、雙葉町、葛尾村、新地町、飯館村等）統稱為「相雙地區」。震災後當地持續推動農業再生、再生能源、青年創業與文化傳承，並形塑兼具傳統與創新的區域特色。「Fukushima 相雙 Month」為日本經濟產業省相關事業之一部分推動，旨在消除外界對福島的風評疑慮，並深化對地方創生、創業，體驗與挑戰等議題有興趣的台灣民眾之交流。

「Fukushima 相雙 Month」活動現場提供千年祭典「相馬野馬追」的正裝「陣羽織」試穿體驗。(圖／主辦單位 提供)

11/23至12/20，以福島相雙地區為主題的一系列交流活動「Fukushima 相雙 Month」將於台北舉行，並開放民眾全程免費參加。活動以「走進福島相雙地區・安食樂居新發現 — 感謝台灣，共創未來」為核心，透過文化體驗、地方創生案例介紹與旅遊分享，呈現震災後逐步重建並持續發展的福島相雙地區。活動亦期望透過面對面交流，促進大眾對地方創生與長期滯留等議題的理解，並建立更多「願意與地方共創的關係人口」。來場預約並追蹤官方 LINE、FB及完成問卷者，可獲得福島吉祥物「赤牛（赤べこ）鑰匙圈」。並將抽出「福島4天3夜雙人旅遊」1組，提供親自造訪 的機會。

主辦單位峯岸千尋社長也會蒞臨活動現場推廣福島農特產櫻桃。(圖／主辦單位 提供)

11/23（日）在中正區博愛路224巷5號的凱渥集團展演空間「沃土 Rich Field」，有福島特產品試吃試飲、陣羽織試穿體驗、福島水蜜桃女孩(阿布舞,彤玥,講薑)」× 峯岸千尋 Talk Show、「福島水蜜桃女孩」× IG 11 萬粉絲 CHANEL（@chanel_gypsophila）合作舞台演出、「Sym nature life Evangelist」分享與影片播映（Jun醬、貪財媽咪10、張灝）、福島體驗旅遊說明及拍照互動時間。

「福島水蜜桃女孩」成員阿布舞,彤玥,講薑會出席每場活動推廣福島旅遊及農特產品。(圖／主辦單位 提供)

常態活動「Fukushima 福島相雙 Workshop」於11/29、11/30、12/6、12/7、12/13、12/14、12/20在中正區忠孝西路一段50號小樹屋舉辦活動，內容包含：福島特產品試吃試飲、赤牛彩繪體驗（每日限10名、事前預約制）、陣羽織試穿、旅遊資訊交流、「福島水蜜桃女孩」成員輪流登場。

