免費點數用好用滿！雙北敬老、愛心卡 搭公車增「餘點扣盡」功能

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市交通局、台北捷運公司及新北市交通局今共同宣布，明年1月3日起開放電子支付交通乘車碼(QR code)搭車。台北市公共運輸處綜合規劃科長劉國著表示，公車驗票機同步新增敬老卡和愛心卡「餘點扣盡」功能，假設卡片餘額7點，搭一趟公車每段扣8點，屆時將自動判讀扣除7點和1元儲值金；新北市交通局專委林昭賢說，此功能新北市也適用。

劉國著指出，過去常有民眾反映，免費點數480點用到最後，殘餘點數無法「用好用滿」，例如搭一趟公車8元，卡片只剩7點，然而現行為剩餘點數不足支付該趟車資時，全額改以票卡內儲值金支付，影響使用者權益，為了鼓勵市民多加利用點數，公運處和社會局合作，增加並啟用餘點扣盡的功能。

林昭賢說，新北市公車的驗票機也已更新完成，敬老卡和愛心卡同樣新增餘點扣盡，讓持卡者可以充分使用免費點數，政策更便民。

