免費 AI 恐迎「限量時代」？OpenAI、Google 同步大砍旗下 AI 免費使用額度
2025 年即將劃下句點，但越是靠近年底，AI 生圖與生成影片的使用量卻是不停攀升，導致 OpenAI 與 Google 不約而同針對旗下 Sora 與 Nano Banana Pro 的免費使用額度做出大幅調整。這波變動不只讓許多習慣靠免費 AI 生圖、生影片的使用者受到影響，也顯示兩家公司正在重新調配算力資源，避免 AI 系統在高峰期撐不住。
OpenAI：Sora 免費一天只剩 6 次
OpenAI 的影片生成模型 Sora 自推出以來，就吸引大量使用者，據外媒報導 AI 影片生成的需求在 11 月下旬迎來高峰。
OpenAI 負責 Sora 專案的負責人 Bill Peebles 在社群平台 X 上宣布 Sora 面臨「壓倒性的需求」導致資源緊張，甚至半開玩笑表示「我們的 GPU 快融化了（Our GPUs are melting）」。
Bill Peebles 同步宣布：
免費額度調整： 免費使用者的 Sora 影片生成額度現已縮減至每日 6 次。
訂閱用戶： 針對 ChatGPT Plus 和 Pro 用戶的使用額度目前則保持不變。
值得注意的是，以往 OpenAI 的限制政策都只是暫時性措施，但這次 Bill Peebles 並沒有明確給出這項措施的解除時間。相反，他強調使用者現在可以透過訂閱增加影片生成次數，這也讓外媒推測 OpenAI 正在加速推廣「分級商業模式」。
Google：Nano Banana Pro 免費圖片從 3 張降到 2 張
除了 OpenAI Sora 影像生成提出限制之外，Google 也面臨類似使用量暴增的情況，目前只能透過限制調整來應對使用者對於 AI 模型的需求。
Google 原本宣布免費帳號能夠每天使用 Nano Banana Pro 生成 3 張圖片，但是日前外媒《9to5Google》發現 Google 已經把免費使用者的每日使用額度調降成 2 張 AI 生成圖片。
就在外媒發現使用量調整之後，Google 也在使用說明上備註表示，「使用上限可能會頻繁變動，且不另行通知」。
由此看來，Google 正在延續近幾個月來針對 AI 的管理方式，一但新模型推出後使用量暴增 ，就立即限縮免費用戶的使用限制。
免費 AI 模式縮水恐成常態，平台開始重新分配算力
從 Sora 與 Nano Banana Pro 限縮免費使用的趨勢來看，背後原因其實很簡單。
隨著 Sora、Gemini 3 Pro 等新模型陸續上線，吸引了大量用戶湧入試用，不管是生圖或生影片，生成次數都在短時間內快速增加。這些新模型對硬體資源的負擔本來就更高，一旦大量集中在免費層級，就會讓整體平台的算力壓力急速累積。
加上現在正好是年底的購物季與歐美假期，AI 生成的使用流量明顯暴增，為了維持優先維持 AI 模型整體運作的穩定性與避免影響付費訂閱者的使用體驗，在這樣的背景下，平台自然會先從免費用戶著手調整。
這也是為什麼 OpenAI 和 Google 同步收緊免費使用上限，從「每日額度」下手，先穩住整體系統運作，再視之後的流量與資源狀況做出進一步調整。
目前看起來，付費訂閱的使用者依舊不受影響，但免費用戶的使用次數可能會逐漸受限，也間接預告未來 Google、OpenAI 等 AI 公司可能會強化「付費訂閱分級」與「算力優先分配」政策，重新分配算力，這也代表未來免費用戶的使用次數可能會越來越「稀少」。
原文刊登於：三嘻行動哇
圖片及資料來源：Notebookcheck
▶▶▶看更多三嘻行動哇文章🔥🔥🔥
iOS 27 不是小更新！系統更穩、折疊 iPhone UI、AI 強化、Siri 進化
Meta AI官宣台灣上線，雷朋AI眼鏡可以買了？
只有你想不出來的，沒有AI生不出來的！？Nano Banana Pro 功能大升級
Apple 改下單 Intel！對台積電影響多大？
【實測】DJI NEO 2 掌上起降、手勢控制及自動跟拍避障否實用
其他人也在看
跟iPASS MONEY分家了！LINE Pay MONEY下午啟用 開通3步驟一次看
LINE Pay子公司連加電子支付「LINE Pay Money」將在今天（12/3）下午3時上線，取代原本的一卡通iPASS MONEY，用戶可使用轉帳、繳費、支付等功能，操作模式雖然與先前差不多，但就像換了一組銀行帳戶，使用者必須完成3項設定才能啟用。太報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
果粉哭了！iPhone SE正式「壞了不修」 蘋果一次淘汰8款經典機種
根據官方公告，這次進入停產名單的產品包括：iPhone SE（第一代）iPad Pro 12.9吋 (第 2 代)（Wi‑Fi 與 Wi‑Fi + Cellular 版本）Apple Watch Series 4 的 Hermes 與 Nike 特別版（40 mm 和 44 mm）Beats Pill 2.0 無線藍牙喇叭蘋果的產品支援政策中指出：當某款設備自停止銷...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 3
科技時代眼淚再+1 蘋果8款停產舊機曝！經典iPhone難逃終止維修
隨著蘋果iPhone 17問世，舊款設備逐漸被淘汰，成為科技時代的「眼淚」。蘋果近日更新官網停產名單，共列入8款產品，未來將不再提供官方維修服務，其中曾風靡全球的iPhone SE（第一代）也名列其中。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
林楚茵稱瑞幸咖啡會滲透 蔡明彥：恐握你個資、位置及消費行為
[Newtalk新聞] 對於中國展店快速的瑞幸咖啡連鎖店可能來台擴展，民進黨立委林楚茵質疑點餐時透過它的app，可能會給中國滲透個資，國安局長蔡明彥今(3)日備詢時認同，「它的app風險在國外曾被提出來警告，因為下載後可能會掌握你的個資、位置、消費交易行為，他提醒大家注意」。假如用代理方式，國安局會提醒經濟部，「該必要的國安審查，我們這邊會來把關」。 中國啡連鎖店瑞幸咖啡可能來台展店，它的點餐流程，包括透過apps及線上點餐。民進黨立委林楚茵今日質詢國安局長蔡明彥時表示，中國滲透多元，是否會透過企業方式控制台灣。經濟部長龔明鑫說，經濟部沒有收到來台投資的訊息。瑞幸目前在美國證交會被質疑作假帳。現在最擔心的是它假代理，真實質經營。瑞幸咖啡如果上市，它要用掃描QR Code方式要求國人點餐時必須輸入相關資訊，包括手機可能下載了它的app。有中資演唱會進來台灣，要透過售票系統，經過台灣嚴格要求的實名制，是否會給中國需要的個資？「這會不會對國安局來講是一種新的滲透模式？」 蔡明彥則說，國安局對中國app資安非常重視，才會發布一連串的報告，做必要的警示。對於中國大陸連鎖咖啡店會不會進駐台灣問題，新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 10
瑞幸將來台!綠委憂手機APP點咖啡恐洩個資 恐成資安破口
財經中心／葉為襄、林大帷 台北報導在中國市佔率第一的連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡，在其他國家點餐用APP很方便，不過這個月即將正式進軍台灣市場！資安問題引發高度關注，立委邱議瑩憂心，如果消費者被要求強制下載APP點餐，資安恐成一大破口。取餐用手機掃碼，點餐得用APP下單，中國瑞幸咖啡創辦人野心勃勃，在中國市占率第一還不夠，傳出這個月即將進軍台灣，民進黨立委邱議瑩，擔心這點！經濟部長龔明鑫備詢被立委邱議瑩問到，包括它是不是，在美國一樣強制要下載它的APP，才能去點餐，透過雲端就回去中國啦，你要求它也沒用，龔明鑫回應我們會了解，個資相關怎麼蒐集怎麼運用。經濟部長龔明鑫喊話，個資一定會嚴格把關，畢竟餐飲業只要合法先申請，瑞幸咖啡就能插旗，更何況這次繞道，找代理商進軍台灣市場，但立委會這麼擔心個資外流不是沒原因。瑞幸將來台！手機APP點咖啡恐洩個資 資安問題引高度關注。（圖／民視財經網）外媒旁白（10.02）：「它會把敏感資料傳輸到北京，在你不知道的情況下。」國外專家早在今年10月就示警，瑞幸咖啡一路從香港、新加坡、馬來西亞到美國版圖持續擴展。瑞幸咖啡來臺插旗的第一間店，就開在星巴克旁間，到現在招牌遲遲還沒有掛上，而傳出代理商就是彰化員林，翁家旗下的順昱控股，他們就是瑞幸在中國的，咖啡加工供應商。9月才登記的順昱控股，董事長是翁張麗卿，是彰化員林做糖精起家的業者，一度在2011年踩到塑化劑風暴，全身而退，曾經合作的客戶還包含大家熟悉的康師傅。瑞幸將來台！手機APP點咖啡恐洩個資 資安問題引高度關注。（圖／民視財經網）原本官網還顯示，瑞幸第一家門市12月開幕，還公開徵求原物料供應商，現在被各界關注，官網瞬間停擺，這個月能不能如期開店，還是未知數。原文出處：瑞幸將來台！手機APP點咖啡恐洩個資 資安問題引高度關注 更多民視新聞報導台達電與旗下晶睿 晚間8點半召開重訊記者會「山寨星巴克」傳來台！財經網美揭關鍵預言：做不起來瑞幸咖啡有機會重返美股？Q3財報揭示2因素恐拖累短期和2026年獲利民視財經網影音 ・ 1 天前 ・ 17
Apple年末降價大促銷 全新iPad Pro零元入手
電信年末促銷Apple商品優惠上陣，新平板電腦下殺0元(圖/台灣大哥大 提供)卡優新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
三星3摺疊機來了! Galaxy Z TriFold台灣將會販售
三星電子今日發表旗艦摺疊新機Galaxy Z TriFold，三星表示，Galaxy Z TriFold搭載最先進的摺疊螢幕技術，針對多摺疊的獨特應用情境全面優化，左右展開後，10吋沉浸式螢幕躍於眼前，打破常規的創新型態，進一步鞏固在行動AI時代的領導地位。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
無人機「手勢操控」輕鬆上手！新手必學動作「控制遠近」
新一代空拍機功能大幅升級，操控更加直覺，還具備跟隨模式，專為新手設計！YouTuber實測顯示，它能穿梭於樹木縫隙，展現「飄移」特技。然而，電池續航力與前代相比無明顯改進，畫質也略遜於陸牌8K機種，但價格優勢明顯，約1萬元有找。在台灣飛無人機需留意，耶誕、跨年等人潮聚集場合多為禁飛區，違規最重可罰150萬元，飛行前應先查詢，以免觸法。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
iPhone 17舊換新、遠傳最高折4萬 Logitech G攜手WeMo打造電競騎士任務
遠傳今（1）日推出「Apple年終壓軸鉅獻」，集結iPhone 17系列、Apple Watch、iPad全系列優惠，從指定資費加碼、新購優惠、舊換新折扣、配件折扣到加值服務最高4個月免費用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
中企秀數百機器人列隊被疑假片 「一鏡到底還原真相」
中國機器人公司優必選（UBtech）日前發布一段視頻，數百台Walker S2人形機器人整齊列隊於倉庫內，這些機器人齊齊...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1
BNCF 平板 BPad Mini 香港上市，輕入門平板只需 HK$999
文章來源：Qooah.com BNCF 香港推出首款平板電腦產品 BPad Mini。這款8.4吋的輕薄平板由香港獨家代理商 PENG BO HK LTD 引進，並以建議零售價只需 HK$999 ，定位為入門級裝置。 BNCF BPad Mini 搭載了基於 6nm 製程的高通 Snapdragon 685 處理器，最高主頻可達 2.8GHz，配合 8GB RAM 與 256GB ROM，並預裝 Android 14 系統，能夠應對多任務處理與影音娛樂需求。裝置配備 8.4吋 IPS 全高清 In-cell 全貼合屏幕，解像度為 1920×1200，顯示效果通透、色彩鮮明，觸控響應也更為靈敏。 機身厚度僅為 7.6mm，重量約 310g，兼顧便攜性與握持手感。此外，BPad Mini 內置 6050mAh 電池，配合低功耗處理器架構，可支援長時間使用。它還具備雙頻 Wi-Fi 6、藍牙5.0 以及 3200萬像素後置鏡頭，方便日常聯網、掃描文檔或進行通話。 即日起，BNCF BPad Mini 在香港正式開售，定價 HK$999。鵬勃電子將為香港用戶提供12個月本地保修服務，保障消費者Qooah ・ 13 小時前 ・ 發起對話
為了保護你的安全！印度擬強制蘋果、小米等各大廠牌，新機上市前「必須預載」官方資安軟體
印度政府傳出以保護用戶安全為由，由電信部私下要求、境內各大智慧型手機製造商，未來必須在「所有新出廠設備」上，預載一款名為「Sanchar Saathi」、由官方設計的網路安全應用程式，而且還必須強制綁定不得被刪除。除了新機預先安裝外，各家廠商還必須向舊機用戶發送更新提醒，以此將政府App裝入更多手機內。《路透》引述一份政府文件指出，為了應對近期激增的網路犯罪......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
三星三折機震撼問世！Galaxy Z TriFold一台要價7.7萬元、台灣將開賣
三星今日隆重發表全新一代旗艦摺疊智慧型手機 Galaxy Z TriFold，以劃時代的三摺疊創新型態，再次顛覆行動裝置的設計常規，將於2025年12月12日於韓國正式上市，售價359萬韓元，換算新台幣約7.7萬元，隨後將於全球各地市場陸續推出，包括中國、台灣、新加坡、阿拉伯聯合大公國和美國。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
中華電：AI時代海纜頻寬需求大增 台灣躍跨太平洋樞紐
（中央社記者江明晏台北2日電）AI時代，頻寬需求大增，中華電投資的海纜SJC2和Apricot銷售率皆逾8成，已接續投資E2A、AUG海纜；董事長簡志誠表示，台灣是跨太平洋重要樞紐（hub），吸引投資帶動頻寬需求，中華電也強化東南亞布局，力拚國際事業群營收雙位數成長。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
陸數位靶場曝光 台灣也在鎖定範圍
國際資安研究員NetAskari近日釋出最新資料顯示，中國大陸公安系統使用的「數位靶場」系統，代號為「遠征雲」，這並不是...聯合新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
資訊服務領導品牌「叡揚資訊」37年深耕企業數位轉型 以AI+雲端+資安打造永續競爭力
圖▲叡揚資訊打造雲地兼備系統，助力企業接軌國際趨勢。 【記者張嘉誠／綜合報導】 隨著ESG永續發展、AI智能應 […]民眾日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
獨家》加密App淪幫派犯罪掩護 司法界籲填補「小木馬」權限缺口
本報獨家報導，台黑幫透過中國工程師打造「客製化加密」作為反偵查網。這類自毀、無備份的封閉式設計，已使通訊保護法與現行監察制度在實務上形同虛設，重大犯罪偵辦與取證因此受阻。司法界點出，最關鍵問題不僅於技術追不上，法律授權也仍存明顯缺口，使檢警在關鍵時刻無法採取必要行動，呼籲立法機關應正視「偵查小木馬」自由時報 ・ 4 小時前 ・ 1
富邦證券推出全新「富邦AI PRO」APP
【記者柯安聰台北報導】富邦證券正式推出新一代投資交易APP 「富邦AI PRO」，智慧投資全面邁入新階段。「富邦AI PRO」以生成式AI與跨市場整合為核心，結合台股、海外股、期貨等服務，並搭載全新介...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
郵局明年停止代售臺鐵車票 臺鐵籲旅客多利用e訂通與四大超商購取票
國營臺灣鐵路股份有限公司（下稱臺鐵公司）今（一）日宣布，自明年一月一日起，中華郵政將全面停止代售臺鐵車票服務。隨著多元售、取票管道已成熟發展，包括「台鐵e訂通」APP與四大超商服務均更為便捷，建議旅客多加利用，以提升行程規劃效率。臺鐵說明，自八十七年九月一日開辦郵局取票後，陸續於一百年十二月二十二日導入超商取票服務，並於一百零八年一月二十三日推出「台鐵e訂通APP」QRCode取票。如今因數位化服務普及，郵局代售功能已不再必要，因此自一一五年起正式結束。臺鐵指出，「台鐵e訂通」APP已成為旅客最便利的購取票工具，具備以下優點：一、手機即可完成購票、付款、取票，無需至車站排隊。二、支援信用卡、行動支付（如ApplePay、GooglePay）等多元付款方式。三、旅客可直接出 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
DJI Pocket 4 曝光，電池容量提升20%，1吋大底，6K/60fps 錄製
文章來源：Qooah.com 近日，美國聯邦通信委員會（FCC）文件顯示，DJI 代號為 2ANDR-OP04 的新規格完成註冊，確認其為 Osmo Pocket 4 雲台相機。核心亮點在於電池容量的顯著提升，該機搭載額定容量 1545mAh、電壓 7.74V 的電池，較前代 Pocket 3 的 1300mAh 提升 18%。 由於消費電子產品營銷常標注更高的「典型容量」（Typical Capacity），行業推測新機宣傳時或標稱 1600mAh 以上，用戶實際體驗的續航升級幅度將超 20%。文件還確認其支援低功耗藍牙（Bluetooth Low Energy, BLE）技術，為連接手機 App、無線麥克風等外設提供保障，但藍牙具體版本未明確，前代產品支援 BLE 5.2。 此外，供應鏈消息顯示 Pocket 4 將迎來全面升級：影像系統有望採用 1 吋 CMOS，支援 6K/60fps 影片錄製和可變光圈；音頻方面升級 4 麥克風陣列，支援無線麥克風同步；續航優化至 200 分鐘以上，重量控制在 200 克內，還將搭載 Wi-Fi 6E 協議。 該機由深圳市大疆靈眸科技有限公司生Qooah ・ 1 天前 ・ 發起對話