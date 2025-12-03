免費 AI 恐迎「限量時代」？OpenAI、Google 同步大砍旗下 AI 免費使用額度

2025 年即將劃下句點，但越是靠近年底，AI 生圖與生成影片的使用量卻是不停攀升，導致 OpenAI 與 Google 不約而同針對旗下 Sora 與 Nano Banana Pro 的免費使用額度做出大幅調整。這波變動不只讓許多習慣靠免費 AI 生圖、生影片的使用者受到影響，也顯示兩家公司正在重新調配算力資源，避免 AI 系統在高峰期撐不住。

OpenAI：Sora 免費一天只剩 6 次

OpenAI 的影片生成模型 Sora 自推出以來，就吸引大量使用者，據外媒報導 AI 影片生成的需求在 11 月下旬迎來高峰。

OpenAI 負責 Sora 專案的負責人 Bill Peebles 在社群平台 X 上宣布 Sora 面臨「壓倒性的需求」導致資源緊張，甚至半開玩笑表示「我們的 GPU 快融化了（Our GPUs are melting）」。

Bill Peebles 同步宣布：

免費額度調整： 免費使用者的 Sora 影片生成額度現已縮減至每日 6 次。

訂閱用戶： 針對 ChatGPT Plus 和 Pro 用戶的使用額度目前則保持不變。

值得注意的是，以往 OpenAI 的限制政策都只是暫時性措施，但這次 Bill Peebles 並沒有明確給出這項措施的解除時間。相反，他強調使用者現在可以透過訂閱增加影片生成次數，這也讓外媒推測 OpenAI 正在加速推廣「分級商業模式」。

Google：Nano Banana Pro 免費圖片從 3 張降到 2 張

除了 OpenAI Sora 影像生成提出限制之外，Google 也面臨類似使用量暴增的情況，目前只能透過限制調整來應對使用者對於 AI 模型的需求。

Google 原本宣布免費帳號能夠每天使用 Nano Banana Pro 生成 3 張圖片，但是日前外媒《9to5Google》發現 Google 已經把免費使用者的每日使用額度調降成 2 張 AI 生成圖片。

就在外媒發現使用量調整之後，Google 也在使用說明上備註表示，「使用上限可能會頻繁變動，且不另行通知」。

由此看來，Google 正在延續近幾個月來針對 AI 的管理方式，一但新模型推出後使用量暴增 ，就立即限縮免費用戶的使用限制。

免費 AI 模式縮水恐成常態，平台開始重新分配算力

從 Sora 與 Nano Banana Pro 限縮免費使用的趨勢來看，背後原因其實很簡單。

隨著 Sora、Gemini 3 Pro 等新模型陸續上線，吸引了大量用戶湧入試用，不管是生圖或生影片，生成次數都在短時間內快速增加。這些新模型對硬體資源的負擔本來就更高，一旦大量集中在免費層級，就會讓整體平台的算力壓力急速累積。

加上現在正好是年底的購物季與歐美假期，AI 生成的使用流量明顯暴增，為了維持優先維持 AI 模型整體運作的穩定性與避免影響付費訂閱者的使用體驗，在這樣的背景下，平台自然會先從免費用戶著手調整。

這也是為什麼 OpenAI 和 Google 同步收緊免費使用上限，從「每日額度」下手，先穩住整體系統運作，再視之後的流量與資源狀況做出進一步調整。

目前看起來，付費訂閱的使用者依舊不受影響，但免費用戶的使用次數可能會逐漸受限，也間接預告未來 Google、OpenAI 等 AI 公司可能會強化「付費訂閱分級」與「算力優先分配」政策，重新分配算力，這也代表未來免費用戶的使用次數可能會越來越「稀少」。

