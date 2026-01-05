免費「HPV」及「胃癌」篩檢來了！ 北市整合性篩檢增至212場 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

新的一年剛開始，得抓緊健康篩檢時程！台北市衛生局今（5）日宣布，台北市115年整合性篩檢服務場次增加到212 場，且一次提供9大項預防保健服務，原有5項癌症篩檢（口腔黏膜檢查、子宮頸抹片檢查、乳房X光攝影檢查、糞便潛血檢查及胸部低劑量電腦斷層檢查）、成人健檢及 B、C 型肝炎篩檢之外，今年起還新增胃癌幽門螺旋桿菌檢測及HPV檢測，歡迎市民踴躍參與。

依據113年台北市十大死因統計顯示，有超過一半以上的死因與慢性疾病有關，其中惡性腫瘤更已連續53年蟬聯台北市十大死因之首。

台北市衛生局局長黃建華指出，根據世界衛生組織（WHO）及實證醫學證明，定期公費癌症篩檢可有效降低70%子宮頸癌、41%乳癌、35%大腸癌、26%菸檳男性口腔癌、20%重度吸菸者肺癌的死亡風險。

黃建華說，為提升癌症早期偵測成效，台北市今年起將全面強化整合性篩檢服務，攜手38家醫療院所結合台北市12行政區健康服務中心辦理212場整合性篩檢服務，核心目標是讓民眾以最少的時間取得最完整的一站式預防保健服務，強化癌症早期偵測率並降低癌症死亡風險。

值得注意的是，為有效降低胃癌發生率，台北市配合國健署，自115年起補助45至74歲民眾終身一次「幽門螺旋桿菌糞便抗原檢查」，並同步納入台北市整合性篩檢服務項目。檢驗結果如為陽性，將協助民眾轉介醫療院所，由醫師評估是否進行除菌治療或安排進一步檢查。另自115年起亦將HPV檢測納入整合性篩檢服務，提供35歲、45歲及65歲女性於當年度一次HPV檢測機會，有助及早發現高風險感染者。

台北市衛生局表示，符合資格的市民可於檢查日前一日至「台北市整合性篩檢預約平台」進行預約，並可透過平台查詢各場次選擇人流較少的時段參加，以縮短當日報到及等候流程。另各項最新獎勵活動資訊亦同步公告於平台，市民於活動當日攜帶健保卡即可參與篩檢。

台北市衛生局說，自115年1月1日起，凡設籍台北市40至64歲市民於台北市立聯合醫院接受成人健檢，即可獲得加碼補助糖化血色素、全血細胞計數、甲狀腺刺激素、CA-199腫瘤標記、尿酸及尿素氮等6項檢驗項目，相關資訊可洽詢台北市民當家熱線1999轉分機1845或台北市12區健康服務中心，篩檢資格、服務場次與合作醫療院所名單，可於台北市衛生局官網主題專區/癌症防治/整合性篩檢查詢。

