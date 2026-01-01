免費1.2萬個發完！元旦掀「保溫瓶之亂」 大媽用搶的飆罵公所：很不行

記者朱俊傑、林昱孜／屏東報導

2026年元旦直接暴走！屏東市公所今（1）日清晨6時半舉辦元旦升旗健走活動，祭出知名品牌保溫瓶作為完賽禮，吸引逾萬名熱情民眾湧入。不料，原定限量的1萬2000個保溫瓶全數發完後，仍有大批完成健走的民眾領不到，公所雖緊急加發3000張「毛巾兌換券」卻引爆群眾不滿，一陣混亂中公所人員一度喊出：「我要叫警察來」。

1.2萬個保溫瓶發放完畢改成發放「毛巾兌換券」，婦人爆氣怒罵公所人員。（圖／記者朱俊傑攝影）

活動尾聲現場秩序失控上演「保溫瓶之亂」，有民眾因排隊許久卻領不到保溫瓶，情緒激動下竟直接動手搶奪工作人員手中的物資，公所人員在混亂中喊出報警。畫面被PO上網後，不少網友紛紛表示，「是多缺保溫瓶？要用來以後燒完裝自己是不是？」、「誰家的長輩趕快帶回家好嗎」、「真是一群蕭貪的軸郎」、「怎麼跟中國人一樣啊？」。

廣告 廣告

屏東市公所元旦升旗健走活動相當受歡迎，1.2萬個免費保溫瓶全數發完，掀起保溫瓶之亂。（圖／記者朱俊傑攝影）

市公所表示，今年準備了1萬2000個保溫瓶，原以為數量充足，沒想到市民參與踴躍程度遠超預期。當保溫瓶發送完畢後，為避免讓走完全程的民眾空手而歸，現場緊急發放3000張毛巾兌換券，但不少民眾認為價值落差太大，抗議聲浪不斷。

面對民怨，屏東市公所緊急滅火表示，對於現場發放的「毛巾兌換券」，後續將研議改為兌換原本的宣導品「保溫瓶」為主，確保民眾權益，詳細的兌換期限與方式將會另行公告，盼平息這場元旦搶禮風波。

更多三立新聞網報導

前鄉代兒「勒、撞、輾」涉虐殺28歲女友 家屬元旦淚招魂：她留下2幼子

男大生高雄跨年車禍收魂！媽2026淚迎兒破碎屍 咖啡新星唯一貼文惹哭網

台灣黑熊首次入侵阿里山工寮 翻冰箱「暴力開罐頭全嗑完」鐵證曝光

胸開雙洞女神舞台上「大跳」超震畫面流出 網狂盯亂入伯手勢：想幹嘛？

