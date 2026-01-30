免費2小時 新北河濱自行車淡江租借站試營運

《圖說》新北河濱自行車淡江站新站點，1月31、2月1日試營運期間享有租借優惠。〈高灘處提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市高灘地工程管理處長黃裕斌今日表示，為延續河濱公園河岸騎乘之便利性，新北河濱公園自行車租借站將於淡水漁人碼頭新設-淡江站，並於明〈31〉日展開試營運，租借站訊息可利用https://www.cycling-lifestyle.org.tw/t自行車新文化基金會官網查詢。

《圖說》新北河濱公園自行車租借站-淡江站試營運，歡迎搶先體驗。〈高灘處提供〉

黃裕斌表示，淡江租借站位於淡水第二漁港漁人碼頭木棧道下商店街1號店面，營業時間每周六及周日早上八點至下午七點為假日站；為歡慶淡江大橋即將通車，於1月31及2月1日兩天試營運，推出限時體驗活動，凡是在淡江租借站「原地借、原地還」，享免費租借2小時，活動適用於各車種，進行最chill的低碳旅行，享受淡水美麗新騎點。

《圖說》淡江租借站位於淡水第二漁港木棧道下商店街1號店面。〈高灘處提供〉

他說，目前新北河濱自行車道設置15個租借站，委託財團法人自行車新文化基金會營運，致力推動友善的騎乘環境，提供優質的自行車款及甲借乙還服務，讓民眾享受騎乘的樂趣；各租借站備有多種車款包含兒童、青少年、成人、親子車以及最新流行的電輔車，還可免費加裝兒童座椅，並優化租借系統現在民眾只要使用Line帳號加入「FunBike麻吉」（ID搜尋@funbike_maji)，於現場輕鬆完成租借。

《圖說》新北河濱自行車道景點示意圖。〈高灘處提供〉

【交通資訊】

新北河濱公園自行車租借站-淡江站

位於淡水區淡水第二漁港木棧道下商店街1號店面，電話(02)8978-5160。

建議搭乘大眾捷運至淡江站 (終點站) –轉乘