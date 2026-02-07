免費3次諮商 爆換心理師遭拒

衛福部推動「青壯世代心理健康支持方案」，提供十五歲至四十五歲民眾一年三次免費心理諮商，自前年八月上路後截至去年底已超過廿二萬人次使用。近期有民眾反映，首次諮商後發現與心理師不合，欲轉換機構卻遭拒，引發疑慮；衛福部回應，免費三次諮商未規定須在同一機構完成，此次爭議恐是雙方溝通誤解所致。

卅多歲的女子日前好不容易跨越心門，嘗試心理諮商，盼能釐清與家人間的課題，但首次諮商發現，心理師未能理解她的想法，不斷引導到其他面向，首次體驗感到不適，結束前表明想結束後續的諮商，但對方強調三次都得在同個諮商所，才符合免費資格。

衛福部心健司司長陳柏熹表示，並沒有規定三次免費諮商，需在同一位諮商師、同一個諮商所執行，若民眾發現不合適，隨時都可以轉換。

諮商心理師公會全聯會理事林涵說，心理諮商是需要晤談者與心理師相互信任與理解，才能運作的工作，許多民眾來到諮商室，第一次就想獲得改善，但心理師在首次諮商的工作內容是「評估」與「建立關係」，讓不少想諮商一次就能獲得解答的民眾，出現期待落差。

林涵說，因此，晤談者首次諮商後立即表達想結束後續的諮商次數，通常心理師會希望再給彼此多幾次機會，確認真的不適合再換，但絕對不是三次免費諮商政策，只能在同一處諮商所完成，該民眾所提爭議，恐是溝通落差所致。

據衛福部統計，自一一三年至一一四年底為止，總計有八萬七五五八人使用該方案，其中完成三次諮商的人數比例最高，達百分之七十五點九；僅完成一次與兩次者，分別占百分之十三點四及百分之十點六。

新北市諮商心理師公會理事長羅惠群說，部分僅完成一至兩次的個案，多半是因為無法符合兩次諮商間隔不得超過卅天的規定而中斷。他強調，諮商需維持固定頻率才能有效解決問題，諮商所可透過衛福部系統確認民眾剩餘次數，並無拒絕承接跨院個案的理由。

羅惠群表示，現行約有四至六成民眾完成三次免費諮商後，會因後續需自費而考量中斷諮商，而心理諮商通常需要六到八次才能達到較完整的幫助，盼未來政策能將免費次數放寬至六次。

此外，不少四十五歲至六十五歲的民眾也反映，該年齡層面臨職場與家庭雙重壓力，屬於心理議題高度集中族群，籲政府應擴大使用年齡層。

