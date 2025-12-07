免費Wi-Fi別亂蹭！陸國安部：個資恐遭竊「三招」保平安
在咖啡館、商場及交通樞紐隨處可見的公共Wi-Fi，雖帶來極大便利，但大陸國家安全機關近日提醒，其背後隱藏的資安風險不容忽視，包括惡意Wi-Fi竊密、駭客攻擊與個資分析操控等問題，皆可能造成嚴重危害。
綜合陸媒報導，根據大陸國安機關指出，部分境外間諜情报機關會在特定區域架設偽裝成正常熱點的惡意Wi-Fi，誘使公職人員與涉密人員連接，一旦上鉤，設備中的敏感資訊將暴露無遺，「一旦連上這類惡意熱點，使用者的通訊錄、郵件往來等資料可能被全程監控，甚至導致國家秘密遭竊。」
報導指出，此外，不安全的公共Wi-Fi也常被駭客用作攻擊跳板。專家指出，使用者連線後可能在未察覺的情況下被植入惡意程式，裝置甚至可能遭到遠端操控，對個人財產及公共安全構成威脅。大陸國安機關提醒，連接公共Wi-Fi所產生的瀏覽紀錄、位置數據與輸入內容，可能被不法人士蒐集分析，推送虛假資訊或煽動對立情緒。
報導表示，為降低資安風險有3項防範原則，首先，應關閉裝置的自動連線功能，並在連線前向場所工作人員確認熱點真實性；其次，不應在公共Wi-Fi進行轉帳、登入重要帳號等敏感操作；第三，需安裝並更新防護軟體，並視需要使用虛擬私人網路（VPN）保護個人資料。
