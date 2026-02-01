免賠逆轉！工讀生煎煮不慎釀火災 確定判賠漢堡店24萬

嘉義民雄中正大學附近一間漢堡店火災，嘉義地院判工讀生應賠償店家24萬元。(資料照，記者丁偉杰攝)

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉中正大學附近一家漢堡店前年4月發生火災，店家認為是一名工讀生在沒有其他客人點餐下，獨自使用煎鍋烹煮，因過量加油導致起火，向工讀生求償30萬餘元，嘉義地院簡易庭判工讀生免賠，店家上訴二審逆轉，嘉義地院認為工讀生確實因使用瓦斯爐煎鍋烹煮不慎引起火災，與火災有因果關係，判須賠店家24萬元，全案定讞。

店家指控，火災發生於前年4月1日晚間8時，店內無其他客人點餐，該工讀生獨自使用煎鍋烹煮，因過量加油導致起火，當時在店外1公尺處有2位熟客，工讀生認識他們卻未於第一時間求助，待火勢一發不可收拾才大喊求救，導致店家生財器具等物品損毀。

店家指出，火災損毀物加上前年4月1日起至6月15日共65天無法營業，扣除折舊後，向工讀生求償30萬2950元。

工讀生則稱，他才上班1個月，火災是因為瓦斯爐周邊堆積油垢，火苗沿油垢蔓延所致，且店家在廚房內堆積大量紙類易燃物，導致火勢急遽蔓延，亦違反消防法規未在廚房內設置任何滅火器等消防設施，火勢才會無從遏止。

工讀生說，他一看到起火，便將雙口瓦斯爐與瓦斯桶閥門關掉，同時向在店內用餐的消費者求救，並向鄰近店家借滅火器，請客人向火源噴灑，也打119求助。

法院表示，經嘉縣消防局火災原因調查鑑定，店家西側中間折桌上瓦斯爐附近位置為起火處，其起火原因，以炊煮不慎引起火災可能性較大。

法院調查後認為，工讀生確實因使用瓦斯爐煎鍋烹煮不慎引起火災，而有過失，且其過失行為與店內受火燒毀損之物品間，具有相當因果關係，因此應負損害賠償責任。

法院審酌店內受損照片、營運狀況及大學商圈等特性，酌定物品損害為19萬元、營業損失為5萬元，合計判處工讀生應賠業者24萬元。

